Khám phá loài chim tuyệt đẹp săn cả cá mập lẫn cá sấu

Diệc xanh hay còn gọi là diệc xanh vĩ đại (The great blue heron) là một loài chim lớn thuộc chi diệc Ardeidae thường sống ở các vùng nước mở và đất ngập nước ở Bắc và Trung Mỹ. Chúng là loài chim lội nước lớn nhất hành tinh, chiều dài thân (từ đầu tới đuôi) lên tới 140cm và sải cánh có thể đạt tới 2m với trọng lượng từ 2-3,6kg. Đúng như tên gọi của nó, diệc xanh thường có lông màu xanh xám, mặc dù có một số có màu trắng tuyết, thường được gọi là diệc trắng. Các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi xem liệu diệc trắng và diệc xanh có phải là cùng một loài hay không. Về cơ bản, chúng có các đặc điểm giống nhau chỉ trừ màu lông. Chim diệc xanh lớn là những chuyên gia săn mồi với khả năng săn cá mập da báo vô vùng tài tình. Ngoài cá mập, thức ăn của loài chim này còn bao gồm động vật lưỡng cư, bò sát, cá và động vật có vú. Ngay cả cá sấu con cũng có thể trở thành bữa ăn của chúng. Chúng thường đứng im một chỗ, chờ đợi con mồi đến gần và rồi phi cổ và đầu xuống nước, đâm mỏ của mình vào con mồi nhiều lần cho tới khi chúng gục ngã đầu hàng. Một số phong cách săn mồi khác cũng khá điêu luyện của diệc xanh, bao gồm việc nhón chân lại gần con mồi trên mặt nước, tấn công chúng từ trên không trong khi sà xuống. Diệc xanh cũng có thể gắp con mồi bằng chân và thả rơi để giết chết chúng giống đại bàng. Cơ chế tiêu hóa của diệc xanh rất đặc biệt. Chúng có mỏ rất to, thực quản và dạ dày co giãn cho phép diệc xanh có thể nuốt chửng cả những con mồi lớn. Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy con diệc xanh ở đây ăn được cả một con cá sấu con, nuốt trọn nó từ đầu tới đuôi. Dù săn mồi rất điêu luyện, chim diệc xanh lớn đôi khi có thể bị chết nghẹn do nó quá tự tin vào khả năng nuốt con mồi dài. Một con diệc xanh có thể nuốt chửng một con cá sấu con. Nhưng nếu chúng ăn những con cá sấu lớn hơn một chút, con diệc rất có khả năng bị nghẹn và chết trước khi đưa được bữa ăn xuống dạ dày. Ếch, rắn, cá chép, cá trê đầu bò là những sinh vật có thể gây nghẹn cho diệc xanh. Trong môi trường hoang dã, sinh tồn quả là một bài toán hết sức khốc liệt với mọi loài động vật. Loài chim này thường làm tổ trên cây hoặc trong các bụi cây.

