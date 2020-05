Kênh “Ẩm thực mẹ làm” bất ngờ vượt mặt Youtuber Việt

Mặc dù lượng follow khá khiêm tốn so với các kênh YouTube ẩm thực Việt Nam nổi tiếng khác nhưng "Ẩm thực mẹ làm" vẫn tạo được dấu ấn riêng. Mới đây kênh ẩm thực này đạt được thành tích đáng chú ý khi được chính Youtube giới thiệu đến cộng đồng quốc tế. ''Hòa mình vào cuộc sống làng quê Việt Nam bình dị và khám phá các món ăn bản địa qua kênh Ẩm Thực Mẹ Làm'', lời giới thiệu ngắn gọn từ YouTube về kênh Ẩm thực Mẹ làm kèm clip giới thiệu dài 16 giây đầy thân thuộc. Được biết, thông báo này được Youtube chia sẻ qua tài khoản Twitter chính thức khiến cư dân mạng Việt Nam không khỏi thích thú. Việc những hình ảnh của đất nước được chia sẻ rộng rãi hơn đến bạn bè quốc tế là niềm mong muốn và tự hào của mọi người dân Việt Nam, và kênh ''Ẩm thực Mẹ làm'' đã làm được điều ấy. Mới ra mắt cách đây gần 1 năm, "Ẩm thực Mẹ làm" đã nhận được sự yêu mến của rất nhiều người hâm mộ cả trong nước và quốc tế. Chủ nhân kênh YouTube này là cô Dương Thị Cường (1964) và con trai Đồng Văn Hùng (1996) , hiện đang sống tại thị trấn Hương Sơn, tỉnh Thái Nguyên Hiện tại, kênh YouTube của mẹ con cô Cường đang sở hữu 546 nghìn lượt đăng ký theo dõi, với loạt video ẩm thực đồng quê giản dị. Toàn bộ video này đều được thực hiện bởi một tay Hùng, như món quà kỷ niệm mà anh dành tặng cho mẹ của mình. Ẩm thực mẹ làm của cô Cường và con trai mang màu sắc nhẹ nhàng, bình dị, chẳng cần phải diễn sâu hay làm trò câu view, người mẹ luôn xuất hiện trong những thước phim với ngoại hình tần tảo, bận rộn cùng công việc đồng áng, cơm nước. Xung quanh là ngôi nhà nhỏ, làng quê yên bình, vài chú chó, mèo quấn quít. Người mẹ ấy thường nấu những món ăn giản dị, đậm truyền thống Việt như nộm đu đủ, rau lang xào tỏi, bánh chưng, cốm rang, dưa muối, cá kho khế chua... Chỉ vậy thôi, nhưng thước phim đầy chân thực ở miền quê nghèo ấy đủ đã làm say mê không biết bao nhiêu người xem. Không chỉ người xem trong nước, mà cộng đồng mạng quốc tế cũng không ngần ngại dành những lời có cánh cho những video bình dị của kênh "Ẩm thực Mẹ làm''. Gặp hai mẹ con 'Ẩm Thực Mẹ Làm' – lối đi riêng cạnh Bà Tân Vlog “siêu to khổng lồ”. Nguồn: Youtube



