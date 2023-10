iPhone 17 lộ cải tiến "siêu phẩm" khiến iFan háo hức

iPhone 17 và iPhone 17 Plus sẽ là những mẫu iPhone tiêu chuẩn đầu tiên có tốc độ làm mới màn hình 120Hz. Hiện tại, các phiên bản tiêu chuẩn có tốc độ làm mới 60Hz, nửa tốc độ so với các phiên bản Pro. Kích thước màn hình của iPhone 17 và iPhone 17 Plus dự kiến là 6,27 inch và 6,86 inch tương ứng, nhỏ hơn so với iPhone 16. Tỷ lệ khung hình của cả hai điện thoại sẽ là 19,5:9. iPhone 17 và iPhone 17 Plus sẽ sử dụng màn hình Oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO) thay vì màn hình PolySilicon nhiệt độ thấp (LTPS). LTPO cho phép tốc độ làm mới màn hình có thể điều chỉnh để tiết kiệm pin. Tỷ lệ khung hình của những iPhone này sẽ thay đổi một chút, thành 19,6:9. Dự kiến vào năm 2025, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ thay thế khu vực Dynamic Island bằng Face ID dưới màn hình và sử dụng chi tiết "đục lỗ" cho FaceTime và camera selfie. Những cải tiến này sẽ làm cho dòng iPhone 17 trở nên hấp dẫn và đánh bại cả iPhone 15 và iPhone 16, đặc biệt đối với những người không thích Dynamic Island. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

iPhone 17 và iPhone 17 Plus sẽ là những mẫu iPhone tiêu chuẩn đầu tiên có tốc độ làm mới màn hình 120Hz. Hiện tại, các phiên bản tiêu chuẩn có tốc độ làm mới 60Hz, nửa tốc độ so với các phiên bản Pro. Kích thước màn hình của iPhone 17 và iPhone 17 Plus dự kiến là 6,27 inch và 6,86 inch tương ứng, nhỏ hơn so với iPhone 16. Tỷ lệ khung hình của cả hai điện thoại sẽ là 19,5:9. iPhone 17 và iPhone 17 Plus sẽ sử dụng màn hình Oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO) thay vì màn hình PolySilicon nhiệt độ thấp (LTPS). LTPO cho phép tốc độ làm mới màn hình có thể điều chỉnh để tiết kiệm pin. Tỷ lệ khung hình của những iPhone này sẽ thay đổi một chút, thành 19,6:9. Dự kiến vào năm 2025, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ thay thế khu vực Dynamic Island bằng Face ID dưới màn hình và sử dụng chi tiết "đục lỗ" cho FaceTime và camera selfie. Những cải tiến này sẽ làm cho dòng iPhone 17 trở nên hấp dẫn và đánh bại cả iPhone 15 và iPhone 16, đặc biệt đối với những người không thích Dynamic Island. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.