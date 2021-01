iPhone 12 giúp Apple dạt doanh thu khổng lồ vượt xa dự đoán

Theo báo cáo tài chính vừa được Apple công bố, doanh thu quý tài chính đầu tiên của 2021 (kết thúc tháng 12/2020) đạt 111,44 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của hãng cũng tăng tới 29%, lên 28,8 tỷ USD. iPhone 12 năm nay phát hành muộn hơn, một số mẫu thậm chí còn chưa thể lên kệ trước tháng 11 do đại dịch. Tuy nhiên, doanh số smartphone này vẫn tăng trưởng mạnh nhất từ trước đến nay, mang về cho hãng 65,6 tỷ USD, tăng từ 56 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, kỷ lục về doanh thu quý của iPhone là 61,58 tỷ USD vào quý I năm 2018. Bên cạnh thiết kế cạnh phẳng mới, dòng iPhone 12 là những thiết bị đầu tiên của công ty được trang bị modem 5G – điều khiến nhiều nhà dự báo nó sẽ mang lại "siêu chu kỳ" nâng cấp mới từ những người vẫn sử dụng các iPhone cũ đã nhiều năm nay. Kết quả kinh doanh tích cực của quý này là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Doanh số iPad và máy Mac tiếp tục gia tăng thần tốc khi xu hướng làm việc ở nhà và học từ xa kéo dài do đại dịch Covid-19. Doanh số iPad tăng vọt 41% lên mức 8,44 tỷ USD. Doanh số máy Mac cũng tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt doanh thu 8,68 tỷ USD. Bên cạnh đại dịch, dòng máy tính Mac còn có "liều thuốc kích thích" mới với các dòng MacBook Pro 13 inch và Mac Mini được trang bị bộ xử lý mới Apple M1. Các sản phẩm này khởi đầu cho quá trình chuyển từ chip Intel sang chip do Apple tự thiết kế trong thời gian tới. Các phụ kiện khác như AirPods/AirPods Pro và Apple Watch tiếp tục là các những món quà tặng hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ, thúc đẩy doanh số tăng mạnh đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong buổi báo cáo thu nhập với các nhà đầu tư, CEO Tim Cook cũng thông báo một con số đáng chú ý khác của Apple. Công ty hiện có tổng cộng 1,65 tỷ thiết bị được kích hoạt trên toàn cầu, trong đó có hơn 1 tỷ iPhone đang hoạt động. Sau hàng loạt các dịch vụ như Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus và Apple News Plus, công ty tiếp tục ra mắt thêm dịch vụ Apple Fitness Plus trong quý vừa qua. Mảng kinh doanh dịch vụ cũng chứng kiến mức tăng trưởng 2 con số, 24% lên 15,8 tỷ USD với hơn 620 triệu thuê bao trên mọi dịch vụ. Hiện tại, công ty đang nắm trong tay 195,57 tỷ USD tiền mặt, tăng 3,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Núi tiền này đủ sức cho công ty đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào họ thấy tiềm năng, kể cả xe điện, nơi đang bị cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ hàng đầu như Tesla, GM, Volkswagen,...



Theo báo cáo tài chính vừa được Apple công bố, doanh thu quý tài chính đầu tiên của 2021 (kết thúc tháng 12/2020) đạt 111,44 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của hãng cũng tăng tới 29%, lên 28,8 tỷ USD. iPhone 12 năm nay phát hành muộn hơn, một số mẫu thậm chí còn chưa thể lên kệ trước tháng 11 do đại dịch. Tuy nhiên, doanh số smartphone này vẫn tăng trưởng mạnh nhất từ trước đến nay, mang về cho hãng 65,6 tỷ USD, tăng từ 56 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, kỷ lục về doanh thu quý của iPhone là 61,58 tỷ USD vào quý I năm 2018. Bên cạnh thiết kế cạnh phẳng mới, dòng iPhone 12 là những thiết bị đầu tiên của công ty được trang bị modem 5G – điều khiến nhiều nhà dự báo nó sẽ mang lại "siêu chu kỳ" nâng cấp mới từ những người vẫn sử dụng các iPhone cũ đã nhiều năm nay. Kết quả kinh doanh tích cực của quý này là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Doanh số iPad và máy Mac tiếp tục gia tăng thần tốc khi xu hướng làm việc ở nhà và học từ xa kéo dài do đại dịch Covid-19. Doanh số iPad tăng vọt 41% lên mức 8,44 tỷ USD. Doanh số máy Mac cũng tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt doanh thu 8,68 tỷ USD. Bên cạnh đại dịch, dòng máy tính Mac còn có "liều thuốc kích thích" mới với các dòng MacBook Pro 13 inch và Mac Mini được trang bị bộ xử lý mới Apple M1. Các sản phẩm này khởi đầu cho quá trình chuyển từ chip Intel sang chip do Apple tự thiết kế trong thời gian tới. Các phụ kiện khác như AirPods/AirPods Pro và Apple Watch tiếp tục là các những món quà tặng hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ, thúc đẩy doanh số tăng mạnh đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong buổi báo cáo thu nhập với các nhà đầu tư, CEO Tim Cook cũng thông báo một con số đáng chú ý khác của Apple. Công ty hiện có tổng cộng 1,65 tỷ thiết bị được kích hoạt trên toàn cầu, trong đó có hơn 1 tỷ iPhone đang hoạt động. Sau hàng loạt các dịch vụ như Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus và Apple News Plus, công ty tiếp tục ra mắt thêm dịch vụ Apple Fitness Plus trong quý vừa qua. Mảng kinh doanh dịch vụ cũng chứng kiến mức tăng trưởng 2 con số, 24% lên 15,8 tỷ USD với hơn 620 triệu thuê bao trên mọi dịch vụ. Hiện tại, công ty đang nắm trong tay 195,57 tỷ USD tiền mặt, tăng 3,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Núi tiền này đủ sức cho công ty đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào họ thấy tiềm năng, kể cả xe điện, nơi đang bị cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ hàng đầu như Tesla, GM, Volkswagen,...