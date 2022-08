Huyền thoại 10 quái vật “nửa người nửa thú”: Liệu có tồn tại?

1. Nhân Mã. Trong thần thoại Hy Lạp, Nhân Mã là sinh vật "nửa người, nửa thú" có sức mạnh nổi tiếng với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ngựa. Một giả thuyết cho rằng chúng được tạo ra khi người dân của nền văn hóa Minoan, những người không quen thuộc với ngựa, lần đầu tiên gặp các bộ lạc của những tay đua ngựa và ấn tượng với kỹ năng của họ. Sau đó, người Minoan đã sáng tạo ra những câu chuyện về "người ngựa". Hiện tại các nhà khoa học vẫn còn tranh luận về vấn đề liệu sinh vật huyền bí này có thực sự tồn tại hay không. 2. Satyr. Một nhân vật khác khá nổi tiếng trong những câu truyện thần thoại Hy Lạp là Satyr hay còn gọi là Người dê vì phần trên mang thân hình của một người đàn ông, phần dưới mang thần hình của loài dê. Satyr rất hiền lành và luôn đem lại niềm vui cho mọi người. 3. Harpy. Trong những câu truyện của người Hy Lạp và La Mã cổ đại, Harpy là một con chim với cái đầu của phụ nữ. Cô là con gái của Thần Biển Thaumas và Electra - Công chúa xứ Argos. Trong truyền thuyết, Harpy được coi là nguồn gốc của những cơn gió hủy diệt. 4. Người cá. Người cá trong thần thoại Hy Lạp và La Mã được miêu tả là nữ thần thân người đuôi cá sống ở dưới nước. Các truyền thuyết miêu tả rằng người cá có tính cách hiền lành, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Christopher Columbus khẳng định ông đã nhìn thấy những nàng tiên cá trong cuộc hành trình khám phá thế giới mới của mình. Sau này các nàng tiên cá đã trở thành một nhân vật gây tiếng vang khi hãng phim Walt Disney sản xuất bộ phim hoạt hình The Little Mermaid vào năm 1989, dựa trên câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá của Hans Christian Anderson năm 1837. 5. Minotaur là quái vật nửa người nửa bò. Truyền thuyết kể rằng, Minotaur là con của Pasiphae (vợ vua Minos) và bò đực Cretan Bull. Câu chuyện nổi tiếng nhất có sự xuất hiện của Minotaur trong thần thoại Hy Lạp là về hành trình anh hùng Theseus tìm cách giải cứu Ariadne khỏi mê cung ở thế giới ngầm. Người ta tin rằng, nhân vật Quái thú trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng Người đẹp và Quái vật (Beauty and the Beast) dựa trên hình tượng của Minotaur. 6. Mandrake. Khác với những trường hợp kể trên, Mandrake chỉ là một cái cây. Cây Mandrake được tìm thấy ở vùng Địa Trung Hải. Chúng có bộ rễ giống hệt như mặt người. Tương truyền khi cây được đào lên, tiếng hét của nó có thể giết bất cứ ai nghe thấy. Những người hâm mộ Harry Potter chắc chắn sẽ nhớ đến sự xuất hiện của cây Mandrake. 7. Gia tộc Gorgon. Gia tộc Gorgon có 3 chị em đầu rắn là Stheno, Euryale và Medusa. Truyền thuyết kể rằng, bất kể ai nhìn vào mắt của Gorgon đều bị hóa đá. Các nhân vật tương tự xuất hiện trong những thế kỷ đầu tiên của truyện kể Hy Lạp, trong đó những sinh vật giống Gorgon cũng có vảy và móng vuốt nhưng không có mái tóc rắn. 8. Echidna. Echidna trong thần thoại Hy Lạp mang hình hài một nửa phụ nữ, một nửa rắn. Sinh vật này được biết đến là vợ của quái vật đáng sợ nhất Hy Lạp Typhon. Cùng với Typhon, nữ rắn Echidna sinh ra rất nhiều quái vật trong thần thoại như Chimera, Cerberus, Sphi. 9. Siren. Trong truyện Hy Lạp cổ đại, Siren - nàng tiên với giọng hát huyền bí - là sinh vật với đầu và thân trên của một người phụ nữ còn chân và đuôi là của một con chim. Siren là sinh vật gây nguy hiểm cho các thủy thủ, cô dùng tiếng hát lôi kéo họ đến hòn đảo của mình rồi ăn thịt. Khi Odysseus trở về từ Troy trong sử thi nổi tiếng của Homer The Odyssey, anh ta phải buộc mình vào cột buồm của con tàu để không bị sa bẫy của Siren. Tuy là sinh vật nửa người nửa chim nhưng đôi khi Siren cũng xuất hiện dưới hình dạng nửa người nửa cá nên hay bị nhầm lẫn với người cá. Vài thế kỷ sau, nhà sử học La mã Pliny the Elder đưa ra bằng chứng chứng minh Siren là những sinh vật hư cấu, tưởng tượng hơn là những sinh vật thực tế. 10. Nhân sư. Nhân sư là sinh vật được miêu tả mang hình hài tổng hợp: Đầu của người, cơ thể của sư tử, cánh giống một con đại bàng và đuôi của rắn. Nhân sư khá phổ biến trong nền văn hóa Ai Cập cổ đại và cho đến ngày nay, chúng ta vẫn bắt gặp những pho tượng Nhân sư tại Giza. Trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại cũng có sự xuất hiện của Nhân sư. Chúng thường đưa ra những câu hỏi thách thức con người, bất kì ai không trả lời được sẽ bị nuốt chửng. Trong những câu chuyện Hy Lạp, Nhân sư có đầu của một người phụ nữ còn trong truyện Ai Cập, Nhân sư là một người đàn ông. Mời quý độc giả xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất || Những Điều Kỳ Thú. Nguồn: Yan News.

1. Nhân Mã. Trong thần thoại Hy Lạp, Nhân Mã là sinh vật "nửa người, nửa thú" có sức mạnh nổi tiếng với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ngựa. Một giả thuyết cho rằng chúng được tạo ra khi người dân của nền văn hóa Minoan, những người không quen thuộc với ngựa, lần đầu tiên gặp các bộ lạc của những tay đua ngựa và ấn tượng với kỹ năng của họ. Sau đó, người Minoan đã sáng tạo ra những câu chuyện về "người ngựa". Hiện tại các nhà khoa học vẫn còn tranh luận về vấn đề liệu sinh vật huyền bí này có thực sự tồn tại hay không. 2. Satyr. Một nhân vật khác khá nổi tiếng trong những câu truyện thần thoại Hy Lạp là Satyr hay còn gọi là Người dê vì phần trên mang thân hình của một người đàn ông, phần dưới mang thần hình của loài dê. Satyr rất hiền lành và luôn đem lại niềm vui cho mọi người. 3. Harpy. Trong những câu truyện của người Hy Lạp và La Mã cổ đại, Harpy là một con chim với cái đầu của phụ nữ. Cô là con gái của Thần Biển Thaumas và Electra - Công chúa xứ Argos. Trong truyền thuyết, Harpy được coi là nguồn gốc của những cơn gió hủy diệt. 4. Người cá. Người cá trong thần thoại Hy Lạp và La Mã được miêu tả là nữ thần thân người đuôi cá sống ở dưới nước. Các truyền thuyết miêu tả rằng người cá có tính cách hiền lành, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Christopher Columbus khẳng định ông đã nhìn thấy những nàng tiên cá trong cuộc hành trình khám phá thế giới mới của mình. Sau này các nàng tiên cá đã trở thành một nhân vật gây tiếng vang khi hãng phim Walt Disney sản xuất bộ phim hoạt hình The Little Mermaid vào năm 1989, dựa trên câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá của Hans Christian Anderson năm 1837. 5. Minotaur là quái vật nửa người nửa bò. Truyền thuyết kể rằng, Minotaur là con của Pasiphae (vợ vua Minos) và bò đực Cretan Bull. Câu chuyện nổi tiếng nhất có sự xuất hiện của Minotaur trong thần thoại Hy Lạp là về hành trình anh hùng Theseus tìm cách giải cứu Ariadne khỏi mê cung ở thế giới ngầm. Người ta tin rằng, nhân vật Quái thú trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng Người đẹp và Quái vật (Beauty and the Beast) dựa trên hình tượng của Minotaur. 6. Mandrake. Khác với những trường hợp kể trên, Mandrake chỉ là một cái cây. Cây Mandrake được tìm thấy ở vùng Địa Trung Hải. Chúng có bộ rễ giống hệt như mặt người. Tương truyền khi cây được đào lên, tiếng hét của nó có thể giết bất cứ ai nghe thấy. Những người hâm mộ Harry Potter chắc chắn sẽ nhớ đến sự xuất hiện của cây Mandrake. 7. Gia tộc Gorgon. Gia tộc Gorgon có 3 chị em đầu rắn là Stheno, Euryale và Medusa. Truyền thuyết kể rằng, bất kể ai nhìn vào mắt của Gorgon đều bị hóa đá. Các nhân vật tương tự xuất hiện trong những thế kỷ đầu tiên của truyện kể Hy Lạp, trong đó những sinh vật giống Gorgon cũng có vảy và móng vuốt nhưng không có mái tóc rắn. 8. Echidna. Echidna trong thần thoại Hy Lạp mang hình hài một nửa phụ nữ, một nửa rắn. Sinh vật này được biết đến là vợ của quái vật đáng sợ nhất Hy Lạp Typhon. Cùng với Typhon, nữ rắn Echidna sinh ra rất nhiều quái vật trong thần thoại như Chimera, Cerberus, Sphi. 9. Siren. Trong truyện Hy Lạp cổ đại, Siren - nàng tiên với giọng hát huyền bí - là sinh vật với đầu và thân trên của một người phụ nữ còn chân và đuôi là của một con chim. Siren là sinh vật gây nguy hiểm cho các thủy thủ, cô dùng tiếng hát lôi kéo họ đến hòn đảo của mình rồi ăn thịt. Khi Odysseus trở về từ Troy trong sử thi nổi tiếng của Homer The Odyssey, anh ta phải buộc mình vào cột buồm của con tàu để không bị sa bẫy của Siren. Tuy là sinh vật nửa người nửa chim nhưng đôi khi Siren cũng xuất hiện dưới hình dạng nửa người nửa cá nên hay bị nhầm lẫn với người cá. Vài thế kỷ sau, nhà sử học La mã Pliny the Elder đưa ra bằng chứng chứng minh Siren là những sinh vật hư cấu, tưởng tượng hơn là những sinh vật thực tế. 10. Nhân sư. Nhân sư là sinh vật được miêu tả mang hình hài tổng hợp: Đầu của người, cơ thể của sư tử, cánh giống một con đại bàng và đuôi của rắn. Nhân sư khá phổ biến trong nền văn hóa Ai Cập cổ đại và cho đến ngày nay, chúng ta vẫn bắt gặp những pho tượng Nhân sư tại Giza. Trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại cũng có sự xuất hiện của Nhân sư. Chúng thường đưa ra những câu hỏi thách thức con người, bất kì ai không trả lời được sẽ bị nuốt chửng. Trong những câu chuyện Hy Lạp, Nhân sư có đầu của một người phụ nữ còn trong truyện Ai Cập, Nhân sư là một người đàn ông. Mời quý độc giả xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất || Những Điều Kỳ Thú. Nguồn: Yan News.