Hỗn loạn quỷ Tasmania chui vào gầm giường nhà dân ở Australia

Bà Kirsten Lynch nói rằng tiếng thét của mình đã đánh thức cả nhà khi thấy con quỷ Tasmania bỏ chạy vào hôm 28/12. Người phụ nữ lúc đầu tưởng nhầm con vật là thú bông của chó. Trong khi chồng bà dùng chổi đuổi con thú nhỏ ra khỏi nhà, bà Lynch và các con phải đứng tạm trên bàn ăn, Guardian cho hay. "Chúng tôi lo nó có thể cắn nếu bị dồn vào sát tường", bà Lynch nói. "Tôi đã rất sợ, nhưng thành thật thì tôi nghĩ con vật tội nghiệp đó còn sợ chúng tôi hơn". Quỷ Tasmania là loài thú có túi ăn thịt, thường được tìm thấy tại Australia, có kích thước ngang một con chó nhỏ. Loài vật này hiếm khi đi vào nhà, nhưng đây là mùa những con non đến những khu đô thị tìm thức ăn và sống xa bố mẹ. Bà Lynch cho biết con quỷ Tasmania xuất hiện trong nhà mình tại thành phố Hobart, Australia có thể là do nó đã chui qua hàng rào ở vườn và đi theo chú chó của gia đình. "Nó rất dễ thương", bà Lynch nói. "Có lúc cả gia đình đứng trên bàn ăn, trông rất buồn cười". Loài vật này bị liệt vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng từ năm 2008. Quỷ Tasmania không chỉ là một nhân vật hoạt hình của Looney Tunes. Nó là một loài động vật có vú kỳ lạ nhất, chỉ được tìm thấy trên đảo Tasmania, lãnh thổ thuộc Australia. Nó cũng là một loài thú có túi, họ hàng với gấu túi và chuột túi. Loài động vật màu đen này được cho là có tính khí dữ dội! Đầu, cổ và hàm với kích thước quá khổ của chúng rất thích hợp để nghiền xương. Chúng tạo ra những tiếng gầm gừ kỳ lạ khi tìm kiếm thức ăn vào ban đêm. Và khi một nhóm quỷ Tasmania cùng nhau xâu xé một cái xác, người ta có thể nghe thấy những tiếng la hét chói tai và lạnh sống lưng. Quỷ Tasmania có những hành vi có vẻ kỳ quặc hoặc đáng sợ đối với chúng ta, nhưng chúng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Những cái ngáp của quỷ Tasmania trông có vẻ như đang đe dọa, nhưng thực tế, nó thể hiện sự sợ hãi nhiều hơn là sự hung hăng. Vào ban ngày, quỷ Tasmania tìm nơi trú ẩn dưới các phiến đá, trong hang động, bụi rậm, hang hoặc khúc gỗ rỗng. Với thân hình chắc nịch và cái đầu to, loài vật này trông chậm chạp và lúng túng khi chúng di chuyển, nhưng chúng lại là loài ăn thịt hàng đầu ở Tasmania. Quỷ Tasmania duy trì các phạm vi lãnh thổ trong tự nhiên, thay đổi tùy theo sự sẵn có của thức ăn.

