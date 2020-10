Hội nữ game thủ The Queen Team lẫy lừng một thời giờ ra sao?

Trước drama lớn nhất của làng game Việt, The Queen Team từng là một "thế lực" lớn, sản sinh ra loạt tên tuổi streamer đình đám nhất hiện nay. Được thành lập vào tháng 5/2014 với cái tên đầu tiên là Boba Queen, The Queen Team tập hợp những nữ game thủ LMHT chuyên nghiệp xinh đẹp, xuất sắc nhất đồng thời có sức ảnh hưởng lớn đến Esports Việt thời bấy giờ. Đến nay, không ít cựu thành viên của The Queen Team vẫn là những cái tên nổi bật và quyền lực trong làng streamer - game Việt. Misthy gia nhập The Queen Team vào năm 2016 và là thành viên thế hệ F2 của đội tuyển này với vị trí đi rừng và đường giữa của The Queen Team LMHT. Cô nàng nickname Meimei sau đó quyết định rời đội để chú tâm vào công việc streamer của mình. Hiện tại, không thể phủ nhận MisThy là một trong những nữ streamer nổi bật nhất tại Việt Nam. Cô nàng đa tài thường xuyên thực hiện các video với đa dạng nội dung từ review đồ ăn, reaction video đến vlog du lịch,... Kênh Youtube của MisThy cũng như trang cá nhân sở hữu hàng triệu người theo dõi, đủ để thấy lượng fan của cô nàng đông đảo thế nào. Nữ streamer còn thử sức mình ở lĩnh vực nghệ thuật khác như tham gia đóng MV âm nhạc, đóng phim,... Hội nữ game thủ The Queen Team lẫy lừng một thời không thể thiếu cái tên Ohsusu. Là thành viên "gạo cội" có thời gian dài gắn bó cùng đội tuyển này, hiện tại sự nghiệp của cô nàng sinh năm 1993 cũng vô cùng thành công. Trước khi ''đường ai nấy đi'', Ohsusu và MisThy từng là cặp bạn thân của làng streamer Việt khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Kênh Youtube cá nhân của Ohsusu thuộc dạng top đầu tại Việt Nam với hơn 2,2 triệu người theo dõi. Gia nhập The Queen Team cùng thời với Misthy, Uyên Pu cũng thành công chẳng kém cạnh người bạn thân của mình. Thi đấu LMHT cho The Queen Team ở vị trí xạ thủ sau đó cô nàng này cũng tách ra để phát triển sự nghiệp của riêng mình. Sau nhiều năm lăn lộn với nghề, hiện tại nữ game thủ này sở hữu cuộc sống khiến không ít người mơ ước. Uyên Pu sớm tậu cho mình xế hộp tiền tỷ, là chủ của một quán ăn tại Đà Lạt, Cyber game ở TP.HCM và đã lập gia đình. Là thành viên thế hệ sau của The Queen nhưng Tippy cũng cho thấy mình không hề kém cạnh đàn chị. Cô nàng hiện tại đang là streamer cho Creatory đồng thời làm game thủ của đội tuyển PUBG nữa RM5S Dark. Nabee là một thành viên nữ rất thân thiết với Ohsusu và Tippy trong The Queen Team. Tuy nhiên, cô nàng được nhiều người biết đến với tựa game sinh tồn PUBG và hiện tại đang sở hữu kênh Youtube cá nhân lên đến gần 1 triệu sub. Trái ngược với sự nghiệp thành công của những streamer như MisThy, Uyên Pu,...thành viên đời đầu của The Queen Team như JAVie hay Dorie đã có cuộc chia tay không mấy êm đẹp với đội tuyển cũ. Hiện tại, Dorie dần chuyển hướng sang diễn xuất. Không quá nổi bật như những streamer nhưng quyền lực cũng như tiếng nói trong giới Esports của JAVie là không hề nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại cô nàng đã rời xa stream và làm hậu phương hỗ trợ cho team EVOS. Bên cạnh đó, Emmy Huyền Trân, Libra Minh Trang, LeviAmy và Meow Bích Ngọc cũng là những cái tên đã không còn đồng hành sự nghiệp streamer. Gặp gỡ streamer dí dỏm, hài hước Phùng Thanh Độ HANOITV

