Giải mã “ngân hàng hình xăm” cực độc lạ của dàn streamer

Hình xăm của streamer MisThy có khoảng 4 hình gồm đầu lâu thổ dân, SG & HN, Beautiful Rich Strong và một hình mới cô vừa sở hữu gần đây. Cô nàng còn sở hữu một hình xăm đôi đầy đáng yêu với hot streamer Linh Ngọc Đàm. Hình xăm gồm 2 chữ SG HN đại diện cho 2 thành phố TP. HCM và Hà Nội cùng chiếc máy bay thể hiện sự gắn kết bất chấp khoảng cách địa lý. Hình xăm đầu lâu kèm dòng chữ " SIHT SI ROF UOY - HT" hay chính là cách viết ngược của dòng chữ "THIS IS FOR YOU- HT". Được biết, nhân vật HT bí ẩn này có lẽ đã từng là một người vô cùng quan trọng với nữ game thủ xinh đẹp. Ngoài ra, Misthy vừa xăm thêm hình trái bắp. Cô nàng cho biết, hình xăm này coi như một bài học cho cô khi đã hết lòng yêu thương một người để rồi cuối cùng nhận được một cái kết khá buồn.Streamer sở hữu nhiều hình xăm không kém phải kể đến Linh Ngọc Đàm, được biết cô đã sở hữu đến gần 10 hình xăm trên cơ thể. Cô nàng có vẻ khá ưa thích các hình xăm đôi khi ngoài hình xăm đôi với MisThy, Linh Ngọc Đàm còn có hình xăm đôi với cô em gái dòng chữ Forever tượng trưng cho tình cảm chị em mãi thắm thiết. Bên cạnh đó, hình xăm chiếc lá nổi bật trên cánh tay trái là để kỷ niệm tình bạn với Uyên Pu. Cô nàng streamer này không chỉ được yêu mến bởi vẻ ngoài quyến rũ mà còn bởi nét cá tính qua những "nét mực" trên cơ thể. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn nhưng Tippy vẫn biết cách làm nổi bật phong cách của mình với nhiều hình xăm ấn tượng. Nổi bật nhất là hình xăm của chính mình cùng con mèo ở cánh tay. Được biết cô nàng có một tình yêu vô hạn với loài động vật này, không quá khi nói cô là một "tín đồ loài mèo". Có thể khẳng định, cô là một trong những nữ streamer có nhiều hình xăm nhất Việt Nam. Hình ảnh "thầy giáo quốc dân" với các hình xăm trên tay luôn quen thuộc vào khung giờ stream mỗi ngày với các "học trò". Nổi bật phải kể đến hình xăm vị tướng Thresh với phong cách chibi cực đáng yêu. Thầy giáo Ba đã quyết định ghi dấu ấn của Cai ngục xiềng xích để ăn mừng khi leo lên được bậc Rank Thách Đấu sau một thời gian dài "gác cổng Kim Cương". Zeros luôn gây ấn tượng với fan bằng các hình xăm ấn tượng. Ngoài hình xăm hoa hồng và chú chim "The Bird" trên tay, gần đây anh còn điểm thêm hình xăm ba chiếc tam giác lồng vào nhau qua đó ngầm khẳng định mối quan hệ với cựu streamer Lai Lai. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Streamer - Tự do và trách nhiệm - Nguồn: VTV1

Hình xăm của streamer MisThy có khoảng 4 hình gồm đầu lâu thổ dân, SG & HN, Beautiful Rich Strong và một hình mới cô vừa sở hữu gần đây. Cô nàng còn sở hữu một hình xăm đôi đầy đáng yêu với hot streamer Linh Ngọc Đàm. Hình xăm gồm 2 chữ SG HN đại diện cho 2 thành phố TP. HCM và Hà Nội cùng chiếc máy bay thể hiện sự gắn kết bất chấp khoảng cách địa lý. Hình xăm đầu lâu kèm dòng chữ " SIHT SI ROF UOY - HT" hay chính là cách viết ngược của dòng chữ "THIS IS FOR YOU- HT". Được biết, nhân vật HT bí ẩn này có lẽ đã từng là một người vô cùng quan trọng với nữ game thủ xinh đẹp. Ngoài ra, Misthy vừa xăm thêm hình trái bắp. Cô nàng cho biết, hình xăm này coi như một bài học cho cô khi đã hết lòng yêu thương một người để rồi cuối cùng nhận được một cái kết khá buồn. Streamer sở hữu nhiều hình xăm không kém phải kể đến Linh Ngọc Đàm, được biết cô đã sở hữu đến gần 10 hình xăm trên cơ thể. Cô nàng có vẻ khá ưa thích các hình xăm đôi khi ngoài hình xăm đôi với MisThy, Linh Ngọc Đàm còn có hình xăm đôi với cô em gái dòng chữ Forever tượng trưng cho tình cảm chị em mãi thắm thiết. Bên cạnh đó, hình xăm chiếc lá nổi bật trên cánh tay trái là để kỷ niệm tình bạn với Uyên Pu. Cô nàng streamer này không chỉ được yêu mến bởi vẻ ngoài quyến rũ mà còn bởi nét cá tính qua những "nét mực" trên cơ thể. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn nhưng Tippy vẫn biết cách làm nổi bật phong cách của mình với nhiều hình xăm ấn tượng. Nổi bật nhất là hình xăm của chính mình cùng con mèo ở cánh tay. Được biết cô nàng có một tình yêu vô hạn với loài động vật này, không quá khi nói cô là một "tín đồ loài mèo". Có thể khẳng định, cô là một trong những nữ streamer có nhiều hình xăm nhất Việt Nam. Hình ảnh "thầy giáo quốc dân" với các hình xăm trên tay luôn quen thuộc vào khung giờ stream mỗi ngày với các "học trò". Nổi bật phải kể đến hình xăm vị tướng Thresh với phong cách chibi cực đáng yêu. Thầy giáo Ba đã quyết định ghi dấu ấn của Cai ngục xiềng xích để ăn mừng khi leo lên được bậc Rank Thách Đấu sau một thời gian dài "gác cổng Kim Cương". Zeros luôn gây ấn tượng với fan bằng các hình xăm ấn tượng. Ngoài hình xăm hoa hồng và chú chim "The Bird" trên tay, gần đây anh còn điểm thêm hình xăm ba chiếc tam giác lồng vào nhau qua đó ngầm khẳng định mối quan hệ với cựu streamer Lai Lai. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Streamer - Tự do và trách nhiệm - Nguồn: VTV1