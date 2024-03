Hồ nước rùng rợn nhất hành tinh, chạm vào là hóa đá

Điều này làm cho hồ Natron được biết đến với cái tên " hồ nước hóa đá". Nước trong hồ Natron có pH cao từ 9 đến 10,5, gây nguy hiểm cho động vật và có màu đỏ đặc trưng do vi khuẩn đặc biệt. Hồ Natron vốn là hồ muối, nước chỉ có thể bay hơi và không thể thoát ra ngoài, tạo điều kiện cho sự tạo ra các mảng muối và khoáng chất khi nước bay hơi. Điều này tạo ra điều kiện khắc nghiệt cho động vật, khiến chúng tiếp xúc với nước sẽ bị biến thành đá và chết. Nước của hồ Natron cũng có độ kiềm cao, phần lớn do natri cacbonat từ núi lửa gần đó. Điều này cũng làm tăng nguy cơ cho sinh vật sống gần hồ. Tuy nhiên, loài chim hồng hạc vẫn tới đây để ghép đôi, mặc dù phải đối mặt với nguy cơ biến thành đá. Ngoài việc biến động vật thành đá, hồ Natron còn lưu giữ dấu chân của các loài từ thế Canh Tân, giúp cho nhà khoa học tìm hiểu về lịch sử của khu vực này. Do điều kiện khắc nghiệt của hồ, du khách muốn thăm hồ Natron cần tuân thủ theo hướng dẫn từ hướng dẫn viên để tránh nguy hiểm và mất nước. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ hồ nước ở Trung Quốc dù khô cạn nhưng chứa toàn đá quý.

Điều này làm cho hồ Natron được biết đến với cái tên " hồ nước hóa đá". Nước trong hồ Natron có pH cao từ 9 đến 10,5, gây nguy hiểm cho động vật và có màu đỏ đặc trưng do vi khuẩn đặc biệt. Hồ Natron vốn là hồ muối, nước chỉ có thể bay hơi và không thể thoát ra ngoài, tạo điều kiện cho sự tạo ra các mảng muối và khoáng chất khi nước bay hơi. Điều này tạo ra điều kiện khắc nghiệt cho động vật, khiến chúng tiếp xúc với nước sẽ bị biến thành đá và chết. Nước của hồ Natron cũng có độ kiềm cao, phần lớn do natri cacbonat từ núi lửa gần đó. Điều này cũng làm tăng nguy cơ cho sinh vật sống gần hồ. Tuy nhiên, loài chim hồng hạc vẫn tới đây để ghép đôi, mặc dù phải đối mặt với nguy cơ biến thành đá. Ngoài việc biến động vật thành đá, hồ Natron còn lưu giữ dấu chân của các loài từ thế Canh Tân, giúp cho nhà khoa học tìm hiểu về lịch sử của khu vực này. Do điều kiện khắc nghiệt của hồ, du khách muốn thăm hồ Natron cần tuân thủ theo hướng dẫn từ hướng dẫn viên để tránh nguy hiểm và mất nước. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ hồ nước ở Trung Quốc dù khô cạn nhưng chứa toàn đá quý.