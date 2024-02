Hình tượng rồng biến hóa qua nét vẽ của trí tuệ nhân tạo

Chỉ cần đặt lệnh với vài dòng như rồng, phố cổ Hà Nội, xe máy là AI đã tạo ngay ra bức hình như trên trong vòng 20 giây. Độ chính xác từng chi tiết theo yêu cầu của từ khóa vẫn còn chưa có nhưng về tổng thể AI luôn tạo ra những bức hình bắt mắt. Trong ảnh là hình được tạo bởi các keywords rồng trên hồ Gươm có cầu Thê Húc. Với từ khóa rồng, xe tải và phố cổ Hà Nội, AI đã tạo ra bức hình trên. Phần lớn các bức hình có mặt người ở tỷ lệ nhỏ, một số app AI vẽ vẫn chưa chuẩn, thậm chí bị biến dạng khó hiểu. Bức hình được tạo bởi từ khóa "hai cô gái và cặp rồng ở phố cổ Hà Nội", nhưng AI đã vẽ thêm hai chàng trai và cờ đỏ sao vàng. Ngoài ra mặt mũi những người này toe toét lỗi, mắt bị nhắm. "Rồng bay trên vịnh Hạ Long" là từ khóa được yêu cầu. Tuy nhiên, mỗi khi tạo keyword là từ "bay", rồng hơi giống con quái vật trong phim. "Rồng ở cầu Trường Tiền và sông Hương, Huế", phần mềm trí tuệ nhân tạo đã tạo ra bức ảnh như trên, cây cầu AI vẽ vẫn chưa đúng như cầu thật. "Rồng trên sông Hàn, Đà Nẵng, nơi có nhiều cây cầu", AI đã vẽ gần giống nhưng hai bên bờ sông lại là khu phố cổ. "Rồng ở phố cổ Hội An", AI đã tạo ra bức hình như trên.

"Cô gái cưỡi rồng ở phố cổ Hội An", như nhiều bức hình khác mặt cô gái lại bị biến dạng. Cũng là một bức hình được tạo bởi từ khóa "rồng ở phố cổ Hội An". Với câu lệnh "Rồng ở Tháp Bà Ponagar, Nha Trang", AI đã vẽ ra một loại tháp ở Việt Nam không có. Kết quả của từ khóa "Rồng trên đường phố TP.HCM, có tòa tháp Landmark81". Tuy nhiên AI lại cho ra hình tòa tháp Bitexco và còn cao, dài hơn kích cỡ chuẩn. Kết quả của từ khóa "Rồng ở Phú Quốc". Còn đây là tác phẩm "Rồng và bánh chưng, hoa đào". Bánh chưng bị biến thành bánh gato. Nhìn chung, AI tạo hình ảnh đã làm nên những điều thú vị nhưng mặt hạn chế còn tồn tại khá nhiều.





