Cô giáo tiểu học dùng phấn vẽ rồng lên bảng nhìn "cực chất"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức tranh rồng trên bảng của một lớp học ở Đà Nẵng. Cư dân mạng dành tặng “mưa” lời khen cho tác phẩm này. Theo tìm hiểu, bức tranh này do cô Trần Thị Bích Ngọc (SN 1991), chủ nhiệm lớp 1/4 Trường Tiểu học Hoà Khương 2 (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) và đồng nghiệp là Phùng Thị Huỳnh Hiền lên ý tưởng thực hiện. Bức tranh vừa được 2 cô của Trường Tiểu học Hoà Khương 2 (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) hoàn thành vào ngày 2/2. Cô Hiền cho hay, do năm nay là năm con rồng nên cô quyết định vẽ con vật của năm để chúc mừng năm mới. “Rồng được coi là biểu tượng của tăng trưởng, may mắn nên chúng tôi muốn vẽ để cầu mong một năm mới mọi sự hanh thông đến với các em và gia đình. Bức tranh được các em học sinh rất thích, rất hào hứng. Chỉ cần cô đùa rằng xoá bảng là cả lớp đều năn nỉ xin để lại”, nữ giáo viên vui vẻ nói. Để thực hiện bức tranh này, hai cô giáo mất khoảng 3-4 ngày: “Chúng tôi bắt đầu vẽ trong tuần này, tranh thủ lúc rảnh rỗi như giờ nghỉ tiết để vẽ, có hôm vẽ vào sau buổi tan trường”. Cô Ngọc là người hỗ trợ, còn đảm nhiệm vẽ chính là cô Phùng Thị Huỳnh Hiền- giáo viên dạy Mỹ thuật. Đây không phải là lần đầu tiên cô Ngọc vẽ tranh lên bảng. Cô giáo 9X này chia sẻ, tuy không phải là giáo viên dạy Mỹ thuật nhưng cô vẫn thường dùng phấn màu để trang trí bảng vào những ngày lễ, Tết, kỷ niệm… Khi cô vẽ, học sinh rất thích thú xem. Những hình vẽ tuy đơn giản nhưng nhiều sắc màu, cô Ngọc hi vọng thông qua đó sẽ giúp cô gắn kết, gần gũi với học sinh hơn cũng như tạo sự hứng thú cho em học sinh khi đến lớp. “Tôi muốn tạo sự gần gũi, thân quen và mong các em ham đến trường hơn”, cô Ngọc nói.

