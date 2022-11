Hé lộ đại công trường xây dựng siêu thành phố giữa sa mạc

Trong video được ghi hình từ trên cao, nhiều máy xúc làm việc giữa sa mạc trống trải. Các cỗ máy đang tạo một rãnh rộng, nơi dự kiến đặt móng của thành phố thẳng. Đầu năm nay, Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia đã công bố các thiết kế của siêu dự án The Line. The Line nằm ở tỉnh Tabuk phía tây bắc của vương quốc. Đây là một thành phố dài 170 km, cao 500 mét, được thiết kế để trở thành không gian sống của 9 triệu người. Công trình khủng này sẽ có hai mặt tiền được ốp kính. Thái tử cho biết The Line sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới được cung cấp năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng hydro. Cư dân của The Line sẽ sống trong các khu vực kết nối với nhau nhờ tàu siêu tốc. Thành phố giữa sa mạc sẽ hoạt động dưới sự hỗ trợ điều hành của trí tuệ nhân tạo và được thiết kế để tồn tại hoà hợp với thiên nhiên. Trong tương lai, thành phố sẽ ưu tiên phát triển khả năng đi bộ, năng lượng sạch và công nghệ để tạo ra một cách sống mới. Thái tử Mohammed bin Salman lần đầu công bố kế hoạch xây dựng The Line vào tháng 1/2021. Dự án giúp đa dạng hóa nền kinh tế của Arab Saudi, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. "The Line sẽ giải quyết những thách thức mà nhân loại phải đối mặt trong cuộc sống đô thị ngày nay và mở đường cho những cách sống khác thay thế", Thái tử cho biết. Sau thông báo đó, nhiều người hoài nghi rằng dự án sẽ không thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đoạn phim mới nhất cho thấy công trình đang được tiến hành xây dựng. Trao đổi với tờ Dezeen, Giám đốc điều hành quy hoạch đô thị Tarek Qaddumi của NEOM nói rằng siêu đô thị The Line sẽ "cách mạng hóa cách sống hiện tại của con người". Ông cho biết thêm rằng siêu thành phố này sẽ không phát ra khi thải trong thời gian nó tồn tại. Tuy nhiên, các chuyên gia bác bỏ những tuyên bố về tính bền vững và khả năng hoàn thiện dự án. Siêu thành phố là một phần của dự án NEOM gây tranh cãi. Kế hoạch ban đầu mô tả NEOM là một thành phố vận hành nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Cư dân di chuyển bằng taxi bay và mặt trăng nhân tạo sẽ chiếu sáng thành phố vào ban đêm. Siêu thành phố sẽ tập trung vào các ngành công nghiệp như năng lượng và nước, công nghệ sinh học, thực phẩm, sản xuất hàng cao cấp và giải trí. Bên cạnh The Line do công ty Morphosis của Mỹ thiết kế, NEOM sẽ có khu trượt tuyết đang được lên kế hoạch. >>>Xem thêm video: Đây là cách Thượng Hải xây dựng thành phố thông minh (Nguồn: VTV24).

Trong video được ghi hình từ trên cao, nhiều máy xúc làm việc giữa sa mạc trống trải. Các cỗ máy đang tạo một rãnh rộng, nơi dự kiến đặt móng của thành phố thẳng. Đầu năm nay, Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia đã công bố các thiết kế của siêu dự án The Line. The Line nằm ở tỉnh Tabuk phía tây bắc của vương quốc. Đây là một thành phố dài 170 km, cao 500 mét, được thiết kế để trở thành không gian sống của 9 triệu người. Công trình khủng này sẽ có hai mặt tiền được ốp kính. Thái tử cho biết The Line sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới được cung cấp năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng hydro. Cư dân của The Line sẽ sống trong các khu vực kết nối với nhau nhờ tàu siêu tốc. Thành phố giữa sa mạc sẽ hoạt động dưới sự hỗ trợ điều hành của trí tuệ nhân tạo và được thiết kế để tồn tại hoà hợp với thiên nhiên. Trong tương lai, thành phố sẽ ưu tiên phát triển khả năng đi bộ, năng lượng sạch và công nghệ để tạo ra một cách sống mới. Thái tử Mohammed bin Salman lần đầu công bố kế hoạch xây dựng The Line vào tháng 1/2021. Dự án giúp đa dạng hóa nền kinh tế của Arab Saudi, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. "The Line sẽ giải quyết những thách thức mà nhân loại phải đối mặt trong cuộc sống đô thị ngày nay và mở đường cho những cách sống khác thay thế", Thái tử cho biết. Sau thông báo đó, nhiều người hoài nghi rằng dự án sẽ không thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đoạn phim mới nhất cho thấy công trình đang được tiến hành xây dựng. Trao đổi với tờ Dezeen, Giám đốc điều hành quy hoạch đô thị Tarek Qaddumi của NEOM nói rằng siêu đô thị The Line sẽ "cách mạng hóa cách sống hiện tại của con người". Ông cho biết thêm rằng siêu thành phố này sẽ không phát ra khi thải trong thời gian nó tồn tại. Tuy nhiên, các chuyên gia bác bỏ những tuyên bố về tính bền vững và khả năng hoàn thiện dự án. Siêu thành phố là một phần của dự án NEOM gây tranh cãi. Kế hoạch ban đầu mô tả NEOM là một thành phố vận hành nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Cư dân di chuyển bằng taxi bay và mặt trăng nhân tạo sẽ chiếu sáng thành phố vào ban đêm. Siêu thành phố sẽ tập trung vào các ngành công nghiệp như năng lượng và nước, công nghệ sinh học, thực phẩm, sản xuất hàng cao cấp và giải trí. Bên cạnh The Line do công ty Morphosis của Mỹ thiết kế, NEOM sẽ có khu trượt tuyết đang được lên kế hoạch. >>>Xem thêm video: Đây là cách Thượng Hải xây dựng thành phố thông minh (Nguồn: VTV24).