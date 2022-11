Giật thót mình sinh vật lạ tưởng "người ngoài hành tinh" trên bờ biển

Mới đây, Newsflare đưa tin, Mike Arnott, 33 tuổi, đang đi dạo dọc bãi biển biển Portobello, Edinburgh (Scotland) thì thấy một sinh vật lạ huỳnh quang màu xanh lá cây kỳ lạ trên cát khi thủy triều rút. Sau khi quan sát, ban đầu Mike Arnott nghĩ rằng đó là một quả thông phủ đầy rêu trước khi nhận ra nó còn sống. Do đó thoáng qua tâm trí Mike Arnott nghĩ rằng nó là một người ngoài hành tinh, bởi vì anh không biết sinh vật có gai màu xanh lá cây tươi sáng đó là gì. Mike nói: "Tôi nhìn thấy thứ màu xanh huỳnh quang với những chiếc kim kỳ lạ này, tôi không biết nó là gì. Tôi lật nó lên và thấy nó có rất nhiều chân nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy. Đó chắc chắn là một người ngoài hành tinh hoặc tôi nghĩ đó có thể là một thứ gì đó đến từ dưới đáy biển sâu”. Pete Haskell, thuộc Tổ chức Động vật hoang dã Scotland, đã cung cấp kiến thức chuyên môn của mình để giúp xác định loài động vật giống người ngoài hành tinh này. Theo Pete Haskell đó là một con chuột biển bị cuốn trôi. Pete nói: “Trông nó hơi lạ khi ở trên mặt nước, nhưng đó là một loại giun lông biển được tìm thấy khắp bờ biển Vương quốc Anh. Những chiếc lông màu xanh lá cây và vàng lấp lánh óng ánh của sinh vật ít được biết đến khiến nó trông không giống bất kỳ loài động vật biển nào khác”. Chuột biển là một loài sinh vật kỳ lạ có tên khoa học là Aphrodita Aculeata. Tuy rằng có cái tên chuột biển nhưng loài này không phải là một loài động vật có xương sống, thực tế chuột biển là một loại sâu biển nhiều lông tơ. Chúng sống ở tầng đáy đại dương, ở độ sâu hơn 3000m, thường vùi mình trong cát, không thích di chuyển nhiều. Về phân bố, chuột biển được tìm thấy ở những vùng biển Bắc Đại Tây Dương, biển Bắc, các vùng biển Baltic và Địa Trung Hải. Mặc dù ngoại hình chẳng lấy gì làm xinh đẹp mỹ miều nhưng cái tên khoa học của chuột biển, Aphrodita aculeata lại được đặt theo tên của nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp của Hy Lạp. Điều này được lý giải là do khi lật ngửa chuột biển lên, hình dáng mặt bụng của nó có cấu tạo hệt như bộ phận sinh dục của nữ giới. Còn về lý do được gọi là chuột biển, nhiều chuyên gia cho rằng bởi khi dạt vào bờ, loài động vật này khá giống với loài chuột thường khi bị nhúng nước, ướt hết lông.Cơ thể phía trên của chuột biển được bao phủ bởi những sợi lông cứng dày đặc có cấu trúc như những sợi tóc. Kết cấu màu sắc trên lông chuột biển cũng là một trong những tính năng độc đáo của nó. Tính năng này được coi là một cơ chế bảo vệ, giúp chuột biển đưa ra những tín hiệu cảnh báo về kẻ thù tiềm năng. Về sinh sản, chuột biển có phân loại giới tính riêng biển, đực và cái. Chúng sinh sản hữu tính bằng cách giải phóng trứng và tinh trùng vào trong nước và kết hợp với nhau. Để sinh tồn, chuột biển ăn thịt và chủ yếu ăn các loài động vật nhỏ dưới đáy như cua nhỏ, cua ẩn sĩ và cả các loài sâu biển khác. Loài này cũng được quan sát là đã chi phối và tiêu diệt gọn một con sâu biển có chiều dài gấp 3 lần cơ thể nó. Hoạt động săn mồi, ăn mồi của chuột biển chủ yếu diễn ra về đêm. Trong ảnh là một con chuột biển dạt vào bờ sau một cơn bão mạnh. >>>Xem thêm video: Thế giới động vật - Bọ ngựa (Nguồn: VTV2).

