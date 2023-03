Giật mình phát hiện con tàu của người ngoài hành tinh trong ảnh của NASA

Đây là bức ảnh cũ thuộc dự án Mercury của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cách đây 55 năm. Bức ảnh này do thiết bị thăm dò không người lái Mercury-Redstone 1A chụp vào ngày 19/12/1960. Thoạt nhìn thì có thể thấy đây là một bức ảnh không gian bình thường tuy nhiên nhà nghiên cứu UFO, Scott Waring lại không cho là như vậy. Ông cho rằng có một vật thể lạ xuất hiện trong bức ảnh không gian cũ này và rất có thể nó là một còn tàu của người ngoài hành tinh. Bức ảnh không gian cũ này là một phần trong chương trình Mercury, là chương trình đưa người vào vũ trụ đầu tiên của Hoa Kỳ. Nó diễn ra từ năm 1959 đến năm 1963 với mục đích đặt con người lên quỹ đạo vòng quanh Trái Đất. Chuyến bay Mercury-Atlas 6 vào ngày 20/02/1962 là chuyến bay Mercury đầu tiên đạt được mục đích này. Ông Waring nhấn mạnh, trong bức ảnh, Trái đất xuất hiện ở phần hậu cảnh và UFO trong không gian đang quan sát tàu Mercury. Đây không phải là lần đầu tiên những "thợ săn" UFO đã sục sạo các bức ảnh cũ của NASA với hy vọng tìm được bằng chứng về người ngoài hành tinh. Mặc dù NASA đã từng nhiều lần đưa ra xác nhận rằng sao Thủy, hành tinh gần Mặt trời nhất, rất khó để có sự sống, nhưng các nhà theo thuyết âm mưu vẫn cố gắng tìm kiếm không ngừng những manh mối chứng tỏ người ngoài hành tinh ở đó. Bằng cách phân tích hình ảnh của hành tinh này. Trong một bức ảnh chụp bề mặt của sao Thủy, các "thợ săn" UFO cho rằng có các cấu trúc không bị nứt và không có bụi bẩn phủ kín và họ tin rằng, đó là bằng chứng của người ngoài hành tinh đang “chiếm đóng” ở đây. Theo NASA, sự sống trên sao Thủy gần như không thể xảy ra do nhiệt độ khắc nghiệt. Ngoài ra, các chuyên gia của cơ quan vũ trụ NASA còn cho biết, sự nhầm lẫn của nhiều người là do tác động của não trong hội chứng pareidolia, những người có hiệu chứng này có thể nhìn thấy những sự vật quen thuộc tại nơi mà chúng không tồn tại như tảng đá, đám mây… Có rất nhiều ví dụ về hiện tượng này trên Trái đất và trong không gian." >>>Xem thêm video: Hóa thạch “đinh vít”, món đồ thất lạc của người ngoài hành tinh? Nguồn: Kienthucnet.

