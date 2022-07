Giật mình những cái chết khủng khiếp nhất đối với con người

Quá trình chết do mất nước rất khổ sở và đau đớn. Cơn khát nước sẽ làm bạn điên cuồng. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, nếu bạn không có nước, cơ thể bạn sẽ bị quá nóng và gan và thận sẽ ngừng hoạt động. Thời trung cổ họ thường dùng một chiếc xe ngựa hoặc ô tô với một sợi dây buộc quanh bàn tay hoặc chân của người bị tra tấn và kéo lê cơ thể họ trên đường. Hầu hết những người đã chịu đựng sự tra tấn này đều hiếm khi sống sót. Bị ném đá cho đến chết là hình thức trừng phạt chung trong thời cổ đại. Ngày nay, nó được thực hiện ở Trung Đông, Châu Phi và Indonesia. Thông thường, một nhóm người sẽ liên tục ném những viên đá lớn vào người bị hành hình cho đến khi họ chết. Khi chết đói, cơ thể của bạn sẽ bắt đầu có những triệu chứng nguy hiểm như tiêu hết chất béo dùng để trữ năng lượng. Ngay tiếp đó gan sẽ rối loạn, các độc tố trong cơ thể sẽ hoành hành. Trong vòng 1 tháng bạn sẽ mất khoảng 18% trọng lượng cơ thể. Dù đau đớn nhưng thời gian đau khổ sẽ còn tiếp diễn trong vòng 30 – 40 ngày nữa. Nếu như bị rơi vào núi lửa, mật độ tương đối của dung nham sẽ khiến chúng ta không bị nuốt chửng như khi ném hòn sỏi vào nước mà sẽ nổi lên bề mặt dung nham đó và từ từ bốc cháy. Nỗi đau đớn sẽ kinh khủng không kể xiết nếu một ai đó bị rơi vào dòng dung nham. Hình thức chết vì bị hiến tế cũng là một nỗi ám ảnh không kém. Có những lễ tế đơn giản, nhanh gọn nhưng cũng có những trường hợp bị tra tấn dã man như cắt một phần cơ thể, hỏa thiêu, treo lên đàn tế trước mặt đám đông… Nhìn chung là tất cả chỉ để phục vụ sự thoải mãn tâm linh. Khi rơi máy bay, với tốc độ cao khi lao xuống, bạn có thể bị bất tỉnh vì thiếu oxy đột ngột và trải qua hàng loạt các cảm giác buồn nôn, đầu muốn vỡ tung, cơ thể vật vã trước các cơn đau. Phần tệ nhất của sự cố này là nỗi hoảng loạn của mọi người sẽ lây lan đến nhau nhanh chóng, bạn sẽ phải kết thúc cuộc sống trong những tiếng la hét, tiếng gào khóc xung quanh. Bị thú dữ ăn thịt là cái chết vô cùng đau đớn. Chúng sẽ tấn công cho con mồi gục xuống và bắt đầu ăn dần. Chính các là chúng chỉ cần con mồi không còn sức chống trả chứ chả quan tâm họ còn sống hay không. Nên sẽ thật kinh khủng nếu bạn không bị thương nặng mà chết dần mòn vì nanh vuốt. “Nghiền nát“ là một khái niệm nghe đến đã đáng sợ. Nếu bị chết bởi nguyên nhân này thì cơ thể sẽ chẳng còn vẹn nguyên. Thậm chí còn chẳng ra hình thù gì nữa. Đến lúc đó bạn sẽ cảm thấy rằng bị động vật ăn thịt còn là may mắn. Việc bị voi dẫm tuy khủng khiếp nhưng vẫn còn nhanh hơn bị lạnh đến chết. Nỗi đau khổ ở đây là sự kết hợp giữa một cái chết đau đớn và chậm rãi. Một cơ thể bình thường có nhiệt độ khoảng 37 độ C, khi nhiệt độ bắt đầu xuống, chúng ta sẽ run rẩy, khó chịu. Khi nhiệt không được cung cấp, cơ bắp của con người bị tê liệt và hoàn toàn không thể làm được gì nữa. Hầu như tất cả những cách chết ở trên đều có thể được sử dụng trong tra tấn. Thậm chí chúng còn được kết hợp với nhau. Ở xã hội cũ thì việc tra tấn phổ biến, thường xuyên và man rợ hơn gây ra cái chết đau đơn tột cùng. Đã có những trường hợp chết vì bối rối. Đó là một sự khủng hoảng về tinh thần. So với những lý do ở trên thì cái chết này không thể dự đoán trước, đó là đột tử. Khi người ta bối rối, căng thẳng, lo âu, sự tăng adrenaline hoàn toàn có thể làm chết người. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

