Giật mình loài quạ nắm giữ bí mật dạng sống ngoài hành tinh

Có thể nhiều người chưa biết, nhưng một trong những loài chim thông minh nhất thế giới chính là quạ. Chúng thậm chí có thể bắt chước tiếng người, và có trí tuệ vượt trội so với một số loài chim nổi tiếng lanh lợi như khướu, vẹt két... Nghiên cứu hành vi thực hiện các yêu cầu của con người ở quạ cho thấy đây là loài động vật thông minh tương đương với một đứa trẻ. Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia thuộc Đại học Auckland, New Zealand, tiến hành thử nghiệm với 6 con quạ New Caledonian, có nguồn gốc từ các quần đảo ở tây nam Thái Bình Dương. Khả năng suy luận và sự khéo léo được quan sát qua hành vi lấy thức ăn bị chìm bên dưới những chiếc ống nhỏ. Để lấy thức ăn, quạ dùng mỏ ngậm những viên đá dưới đất và thả xuống ống. Khi vật nặng được thả xuống nước, mẩu thức ăn sẽ trồi lên và chúng dễ dàng dùng mỏ quặp lấy. Trước đó, chúng được chuyên gia huấn luyện bài tập thả đá vào các ống nhỏ không có nước. Trong thí nghiệm khác với bài tập huấn luyện, với những chiếc ống chứa nước và cát, chúng ưu tiên thả đá xuống ống nước thay vì ống đựng cát. Để thả xuống nước, chúng lựa chọn vật dễ chìm và có tính rắn thay vì vật nhẹ, dễ trôi nổi và có tính rỗng. Giữa hai ống đầy nước, quạ sẽ thả đá xuống chiếc ống có mực nước cao hơn. Theo kết quả nghiên cứu, nhóm chuyên gia kết luận rằng quạ là loài động vật khá thông minh. Sự nhận biết của chúng dù chưa hoàn thiện nhưng có thể đánh giá là tương đương với một đứa trẻ từ 5-7 tuổi, Sarah Jelbert, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho hay. Các nghiên cứu trước đó từng phát hiện nhiều khả năng khác ở quạ New Caledonian. Chúng thường tự tạo công cụ từ các cành cây nhỏ và xén tỉa thành dạng móc câu để lôi ấu trùng sâu bọ hay kiến ra khỏi lỗ trên thân cây. Loài động vật này có thể ghi nhớ khuôn mặt và có sự ác cảm với con người vì coi đây là một mối đe dọa. Theo hai chuyên gia thần kinh sinh vật học đến từ trường Đại học Tubingen (Đức) đã phát hiện cách bộ não của quạ sản sinh ra hành động thông minh khi phải đưa ra những quyết định chiến lược, tương tự như con người, dù không có tổ tiên chung. Theo đó, việc nghiên cứu thần kinh của loài quạ có thể hé lộ hoạt động trí não của những sinh vật không phải là động vật có vú, kể cả các dạng sống ngoài hành tinh. >>>Xem thêm video: Hóa thạch “đinh vít”, món đồ thất lạc của người ngoài hành tinh?

