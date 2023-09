Giật mình loài cua "đội lốt hiền lành" bị nghi đoạt mạng nữ phi công

Cua dừa, còn được gọi là cua đồn, là một loài động vật chân đốt không xương sống thuộc họ Cua Decapoda Hermit. Chúng là loài giáp xác sống trên cạn lớn nhất trên Trái Đất, với cá thể lớn nhất có thể cao tới gần 1m và nặng hơn 6 kg. Cua dừa sống chủ yếu vào ban đêm và có khả năng cắt đứt cơ thể của sinh vật mà chúng coi là con mồi. Mặc dù loài cua này thường không nguy hiểm đối với con người, nhưng có một trường hợp bí ẩn liên quan đến sự mất tích của nữ phi công nổi tiếng Amelia Earhart. Theo một số giả thuyết, chiếc máy bay của Earhart rơi ở Nikumaroro Island tại Thái Bình Dương, nơi có nhiều cua dừa sinh sống. Một số người tin rằng xác của Earhart và trợ lý của cô đã bị cua dừa ăn mất sau vụ rơi máy bay, nhưng các cuộc tìm kiếm không tìm thấy bằng chứng cụ thể. Cua dừa cũng được biết đến là một loài ăn tạp và có khả năng săn mồi, đặc biệt khi khu vực sống của chúng bị thu hẹp và thiếu thức ăn. Môi trường sống của cua dừa đã bị suy giảm đáng kể do con người khai thác chúng làm thực phẩm và thậm chí làm thuốc bổ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều giả thuyết và bí ẩn xung quanh sự biến mất của Amelia Earhart, và không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh rằng cua dừa đã gây ra sự mất tích này. Nhiều học giả cho rằng chiếc máy bay của Earhart rơi xuống biển gần Đảo Howland do cạn kiệt nhiên liệu, và sự biến mất của họ không phải do cua dừa. Mời quý độc giả xem thêm video: Mê mẩn ngắm khoảnh khắc đáng yêu của động vật khi ngủ.

Cua dừa, còn được gọi là cua đồn, là một loài động vật chân đốt không xương sống thuộc họ Cua Decapoda Hermit. Chúng là loài giáp xác sống trên cạn lớn nhất trên Trái Đất, với cá thể lớn nhất có thể cao tới gần 1m và nặng hơn 6 kg. Cua dừa sống chủ yếu vào ban đêm và có khả năng cắt đứt cơ thể của sinh vật mà chúng coi là con mồi. Mặc dù loài cua này thường không nguy hiểm đối với con người, nhưng có một trường hợp bí ẩn liên quan đến sự mất tích của nữ phi công nổi tiếng Amelia Earhart. Theo một số giả thuyết, chiếc máy bay của Earhart rơi ở Nikumaroro Island tại Thái Bình Dương, nơi có nhiều cua dừa sinh sống. Một số người tin rằng xác của Earhart và trợ lý của cô đã bị cua dừa ăn mất sau vụ rơi máy bay, nhưng các cuộc tìm kiếm không tìm thấy bằng chứng cụ thể. Cua dừa cũng được biết đến là một loài ăn tạp và có khả năng săn mồi, đặc biệt khi khu vực sống của chúng bị thu hẹp và thiếu thức ăn. Môi trường sống của cua dừa đã bị suy giảm đáng kể do con người khai thác chúng làm thực phẩm và thậm chí làm thuốc bổ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều giả thuyết và bí ẩn xung quanh sự biến mất của Amelia Earhart, và không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh rằng cua dừa đã gây ra sự mất tích này. Nhiều học giả cho rằng chiếc máy bay của Earhart rơi xuống biển gần Đảo Howland do cạn kiệt nhiên liệu, và sự biến mất của họ không phải do cua dừa. Mời quý độc giả xem thêm video: Mê mẩn ngắm khoảnh khắc đáng yêu của động vật khi ngủ.