Giật mình điểm trùng hợp kỳ lạ của Thiên tài Hawking, Einstein và Galileo

Stephen Hawking được sinh ra vào dịp kỷ niệm 300 năm ngày mất của Galileo Galilei. Stephen Hawking và Einstein đều mất ở tuổi 76, và Stephen Hawking mất vào đúng ngày sinh của Einstein; hay ngày 14/3. 14/3 cũng vừa khéo là ngày Pi (Pi Day, hay ngày ?). Người ta thường nói rằng trong cuộc sống không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào, tất cả mọi thứ đều có mối quan hệ nhân – quả. Trong số những công trình của mình, Hawking đã kết hợp thuyết tương đối của Einstein với lý thuyết lượng tử để đề xuất rằng không gian và thời gian đã khai sinh với Vụ nổ lớn và sẽ kết thúc trong các lỗ đen. Tất cả những điều này dường như đã cho chúng ta thấy rằng việc nghiên cứu khoa học không chỉ là mối liên hệ duy nhất trong cuộc đời của 3 nhà khoa học cách mạng nhất trong lịch sử nhân loại này. Stephen Hawking sinh ra vào ngày 8/1/1942. Ông là nhà vật lý lý thuyết thiên tài với những đóng góp thay đổi nền khoa học hiện đại như nghiên cứu về lỗ đen, phát triển thuyết lượng tử hấp dẫn... Nhà vật lý này qua đời ngày 14/3/2018. Stephen Hawking là “người đã mang khoa học đến với công chúng”. Là tác giả của cuốn sách bán chạy trên thế giới mang tên “A Brief History of Time (Sơ lược về lịch sử của thời gian)”, cuốn sách của ông đã xuất hiện trong danh sách các cuốn sách bán chạy nhất trên tờ British Sunday Times, cán mốc kỷ lục 237 tuần liên tiếp. Những năm cuối đời, "ông hoàng vật lý" vẫn không ngừng nghiên cứu và đóng góp cho khoa học thế giới. Với những cống hiến của mình, Stephen Hawking được coi là một tượng đài trong lĩnh vực khoa học vũ trụ.Galileo Galilei (sinh ngày 15/2/1564 - mất ngày 8/1/1642) đưa ra thuyết Nhật tâm Copernicus và kiên quyết khẳng định Trái đất không phải trung tâm của hệ Mặt Trời. Ông đi ngược lại quan điểm của Giáo hội thời ấy khi cho rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ. Vì vậy, Galileo bị đưa ra trước tòa án dị giáo để xét xử. Các thành tựu của ông gồm những cải tiến cho kính thiên văn, các quan sát thiên văn sau đó và ủng hộ Chủ nghĩa Kopernik. Galileo được gọi là "cha đẻ của việc quan sát thiên văn học hiện đại", "cha đẻ của vật lý hiện đại", "cha đẻ của khoa học"và "cha đẻ của khoa học hiện đại.Albert Einstein sinh ngày 14/3/1879 và qua đời ngày 18/4/1955. Nhà khoa học thiên tài này chính là người phát hiện ra thuyết tương đối tổng quát. Đây là một trong hai trụ cột của vật lý hiện tại. Einstein được biết đến với 1905 lý thuyết của ông tương đối tổng quát, E = mc 2 , trong đó thừa nhận rằng năng lượng (E) bằng khối lượng (m) lần so với vận tốc ánh sáng © bình phương. Nhưng ảnh hưởng của ông đã đi vượt xa lý thuyết đó. Lý thuyết của Einstein cũng đã thay đổi suy nghĩ về cách các hành tinh xoay quanh mặt trời. Vì những đóng góp khoa học của mình, Einstein cũng giành được giải thưởng Nobel 1921 trong vật lý. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. nguồn: VTV

