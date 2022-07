Giật mình bằng chứng về loài rồng từng “có thật” trong lịch sử

Trong cuốn sử thi lâu đời nhất Trái đất Gilgamesh, được viết vào năm 2.000 TCN tại Lưỡng Hà đã miêu tả lại sinh vật Humbaba có hình dạng đặc biệt với chiếc bờm sư tử, mặt rắn, sừng khắp thân, chân có móng vuốt của kền kền, trên đầu có sừng của bò, miệng có thể phun lửa và nước. Trong Kinh Thánh cũng đề cấp đến sinh vật bí ẩn này và Daniel được ghi nhận là người giết " rồng" đầu tiên. Sau khi thấy người Babylon thờ phụng một loài bò sát khổng lồ có cánh, biết phun lửa và bay, Daniel đã chứng minh, con vật to lớn, hình dáng quái dị này chỉ gây đảo lộn, sát hại mạng sống con người mà thôi. Tuy vậy, người dân vẫn không tin những gi anh nói. Nên Daniel đã lên kế hoạch giết nó bằng cách cho nó ăn nhiều chất béo, tóc, các vật dễ cháy rồi làm cho con vật nổ tung. Truyền thuyết được biết đến nhiều ở châu Âu là về St. George - người vô tình đến một thị trấn lạ và bị đe dọa bởi con rồng to lớn, đáng sợ. Ở đây, ông đã cứu sống một thiếu nữ, bảo vệ bản thân bằng cây Thánh giá và cuối cùng giết chết con quái vật. Những cư dân của thị trấn yêu mến lòng dũng cảm và đức tin của St. George, ngay lập tức đã đồng lòng đi theo Thiên chúa giáo. Một câu chuyện tương tự về St. Columba, người vào năm 565 đã tiêu diệt một con quái vật khổng lồ dưới nước. Điều đặc biệt là cả 2 đều là những hiệp sĩ có thật trong lịch sử. Trong sách sử của đế chế Macedonia có ghi lại câu chuyện của Alexander Đại đế khi xâm lược Ấn Độ, ông đã kể với quân lính một chuyện kì lạ. Đó là ông nhìn thấy một con thằn lằn khổng lồ sống trong hang động, nó vô cùng hung dữ và nguy hiểm. Trong cuốn sách kể về chuyến du hành tại Trung Quốc của mình, Marco Polo có kể lại, một lần phiêu lưu ở tỉnh Karajan, ông bắt gặp con rắn khổng lồ có 2 chân ngắn ở phía trước, mỗi chân đều có ba móng vuốt. Nó có chiếc miệng rộng, hàm răng sắc nhọn đủ để nuốt một người đàn ông, tính tình vô cùng hung dữ... Với vẻ ngoài này, nó đủ khiến bất kỳ loài động vật nào cũng phải e dè trước chúng. Sách còn kể về việc nhiều thanh niên trong vùng tập trung thành từng nhóm để săn bắt loài này, vì họ cho rằng, máu của chúng là thứ rất bổ. Aldrovandi người được xem là cha đẻ của khoa học tự nhiên hiện đại cũng ghi chép nhiều thông tin về loài sinh vật ông cho là rồng. Là một nhà khoa học, ông đã đi nhiều nơi, thu thập tư liệu về hàng ngàn loài động, thực vật và tạo ra bảo tàng lịch sử tự nhiên đầu tiên. Trong chuyến thực địa tại vùng ngoại ô thành phố Bologna ngày 13/5/1572, Aldrovandi đã nhìn thấy một sinh vật dài hơn 1m, rít lên như con rắn. Theo mô tả, sinh vật này có đầu thú, 2 chân nhỏ phía trước, phần thân phình to với nhiều vẩy sừng, cùng 1 đôi cánh ở lưng. Con vật kỳ lạ bị những người nông dân đập chết và phanh thây trước sự chứng kiến của Aldrovandi. Ngay lập tức, ông đã vẽ lại hình dáng của sinh vật này, ông cho rằng, rất có thể đây là một con rồng nhỏ tuổi nên cơ thể chưa phát triển một cách đầy đủ. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

