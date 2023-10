Giao nộp trăn đất khủng 15 kg ở Bình Phước: Loài quý hiếm nhất VN!

Vào chiều 16/10, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh phối hợp với UBND xã Lộc An và Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã tiếp nhận cá thể trăn đất nặng 15 kg và dài gần 4m do ông Phạm Văn Nhơn, trú ấp 4, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tự nguyện bàn giao. Cá thể trăn đất trên được gia đình ông Nhơn phát hiện khi phát dọn rẫy và đốt các lùm cây khô dọc bìa suối. Sau khi bắt được con trăn nằm ở gốc cây, gia đình đã giữ lại nuôi. Sau khi được cán bộ kiểm lâm giải thích và vận động, ông Nhơn đã tự nguyện bàn giao cá thể trăn đất cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên. Trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm nằm trong Sách Đỏ động vật Việt Nam. Loài trăn đất có kích thước lớn nhất trong tất cả các loài trăn được phát hiện ở Việt Nam. Khi trưởng thành, mỗi cá thể có thể đạt chiều dài cơ thể trung bình từ 4 - 6m (dài nhất là 8m) và nặng hơn 100 kg. Trăn đất có đặc điểm nhận dạng nổi bật là phần đầu màu nâu xám, dài và nhỏ. Mặt trên đầu của trăn đất có hoa văn họa tiết hình mũi mác với mũi nhọn kéo dài từ cổ hướng về phía đầu mõm. Trong khi đó, mặt trên lưng của trăn đất có màu xám hoặc vàng nhạt xen kẽ những đốm đỏ viền đen. Trăn đất gồm một số phân loại: trăn đất Hypo, trăn đất Albino và con trăn trắng (trăn đất Ivory). Mời độc giả xem video: Thót tim xem cô gái dùng tay không bắt cặp trăn khủng.

