Giải phẫu Vivo X Fold Plus - đối thủ “đáng gờm” của Samsung Galaxy Z Fold4

Vivo X Fold Plus có kích thước khi mở ra lần lượt là 162x144,9x6,3 mm, còn khi gập lại ở mức 162x74,5x14,6 mm, trọng lượng 311 g. Khung viền của máy làm từ kim loại, còn mặt lưng bằng da nhân tạo. Cảm biến vân tay siêu âm 3D tích hợp bên trong 2 màn hình. Màn hình chính của Vivo X Fold Plus là loại LTPO AMOLED có thể gập lại kích thước 8,03 inch, độ phân giải 2.160x1.916 pixel cho mật độ điểm ảnh 360 ppi. Màn hình này chia theo tỷ lệ 4:3,55, tích hợp dải màu DCI-P3, công nghệ HDR10+, bảo vệ bởi kính siêu cường UTG, độ bao phủ 89,45%, tần số quét 120 Hz. Màn hình phụ AMOLED 6,53 inch, độ phân giải Full HD Plus (2.520x1.080 pixel) với mật độ điểm ảnh 420 ppi, tỷ lệ 21:9, độ bao phủ 88,75%, tần số quét 120 Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240 Hz, tích hợp công nghệ HDR10 +, bảo vệ bởi kính cường lực Schott Alpha. Đáng chú ý, điện thoại Vivo được trang bị cụm camera hầm hố với độ phân giải lên tới 50MP, cho bạn những bức ảnh sắc nét với độ chi tiết cao. Camera selfie ở mặt trước cũng gây ấn tượng với độ phân giải 16MP, mang lại trải nghiệm gọi video chân thực cho người dùng. Về mặt thiết kế, mẫu điện thoại gập đến từ nhà Vivo không có nhiều sự thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm của nó là X Fold như màn hình có notch chứa camera selfie cùng cụm camera lớn ở phía sau. Điểm đáng chú ý chính là mặt lưng được chế tác với 2 tùy chọn màu nổi bật là: xanh và đỏ để người dùng có thể tùy chọn theo sở thích. Vivo X Fold Plus được trang bị viên pin có dung lượng 4730mAh, cung cấp cho người dùng thời lượng sử dụng lên tới 24 tiếng. Đặc biệt, điện thoại có hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, sạc pin không dây 50W, giúp bạn tối ưu thời gian nạp đầy pin cho thiết bị để trải nghiệm. Giá của Vivo X Fold Plus phiên bản 256 GB là 9.999 Nhân dân tệ (tương đương 33,36 triệu đồng). Phiên bản 512 GB có giá 10.999 Nhân dân tệ (36,70 triệu đồng). Smartphone cao cấp này là đối thủ "đáng gờm" của Samsung Galaxy Z Fold4, Huawei Mate X2, Xiaomi MIX Fold. >>>Xem thêm video: Vivo X Fold Plus 5G Unboxing! (Nguồn: Zahar Mobile Review).

