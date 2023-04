Giải mã “trăng hồng” tuyệt đẹp bùng nổ trên bầu trời tối nay 6/4

Kỳ trăng tròn xuất hiện vào tối ngày 6/4 còn được người dân Bắc Mỹ gọi là “ trăng hồng” vì nó có màu hồng giống loài hoa phlox ở vùng này thường nở rộ vào tháng 4. Do trăng tròn rơi vào khoảng thời gian này nên người dân bản địa gọi là "trăng hồng". "Trăng hồng" còn có một một số tên gọi khác như: "trăng Phá băng", "trăng Thiếu nữ", "trăng Quả trứng", "trăng Hoa tuyết tan"… Kỳ trăng tròn này còn được gọi là "trăng Paschal" theo tên lễ hội của người Do Thái, thường bắt đầu từ hoàng hôn ngày 5/4 và kéo dài tới đêm 13/4. Thêm nữa, "trăng hồng" rơi vào dịp lễ Phục sinh của người theo đạo Thiên Chúa giáo, thường diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 4. Năm 2023, lễ Phục sinh của những người theo đạo Tin lành rơi vào ngày 9/4 trong khi lễ Phục sinh của người theo đạo Cơ đốc giáo chính thống là ngày 13/4, ngày được cho là Chúa Jesus sống lại và lên thiên đàng. Thời điểm tốt nhất để ngắm "trăng hồng" là khi mặt trăng mọc ở hướng đông vào ngày 6/4, ngay sau khi hoàng hôn buông xuống. Mọi người có thể quan sát hiện tượng thiên văn này khi tìm một nơi thoáng đãng để chiêm ngưỡng kỳ trăng tròn lần này. Vào tối 6/4, Mặt trăng mọc khá thấp so với đường chân trời ở phía Đông. Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho hay hiện tượng "trăng hồng" diễn ra khi Mặt trăng di chuyển đến phía đối diện với Trái đất (Trái đất nằm giữa Mặt trăng và Mặt trời). Khi đó, Mặt trăng lớn và sáng hơn bình thường. Mặc dù có tên là trăng hồng nhưng vào đêm hôm đó, Mặt trăng có thể không có màu hồng mà là màu trắng, vàng... Tại một số địa điểm trên thế giới, người dân có thể quan sát thấy Mặt trăng có màu đỏ nhạt. Khi trăng lên và tròn dần, nó sẽ chuyển sang màu cam khi được nhìn thấy từ đường chân trời. Ánh sáng của Mặt trăng sẽ rọi chiếu khắp bầu khí quyển của Trái đất. Điều này có nghĩa là các bước sóng của ánh sáng màu xanh da trời sẽ ngắn hơn trong bầu khí quyển, trong khi các bước sóng dài hơn màu đỏ và màu cam sẽ dễ dàng đi qua hơn. Mời độc giả xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. Nguồn: VTV24.

