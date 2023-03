Đêm nay (7/3), siêu trăng giun huyền bí thắp sáng bầu trời

Tối nay (7/3/2022), người quan sát ở Trái Đất có thể nhìn ngắm Mặt Trăng với hình dạng và độ sáng đặc biệt với tên gọi siêu trăng giun. Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi Mặt trăng cận điểm gần nhất với Trái Đất trên quỹ đạo. Siêu trăng sẽ sáng hơn và lớn hơn trên bầu trời đêm. Trong hình là ảnh siêu trăng được chụp tại thành phố Bella Vista, bang Arkansas, Mỹ. Ảnh: Dylan Shaddox. Tên gọi độc đáo “trăng giun” (Worm Moon) bắt nguồn từ nền văn hóa truyền thống của người thổ dân Mỹ. Cách người thổ dân Mỹ đặt tên cho từng kỳ trăng rằm trong năm giúp họ theo dõi dấu hiệu chuyển mùa. Ví dụ, vào tháng 3, mặt đất trở nên mềm hơn tạo cơ hội cho loài giun xuất hiện, kéo theo nhiều con chim đến kiếm ăn. Trăng giun được gắn với mùa xuân cũng vì lý do đó. Trong ảnh là trăng đang lên qua một dãy núi ở Tunceli, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty. Ngoài ra, đây cũng là tên loài giun đất thường xuất hiện vào thời điểm băng tan. Trăng giun còn có một số tên gọi khác như trăng đường (sugar moon), trăng mùa chay (lenten moon), trăng dâu (strawberry moon)... Siêu trăng thường tạo nên những cảnh rất ấn tượng, nhất là trong những bức ảnh so sánh với kiến trúc của con người hoặc các ngọn núi. Trong ảnh là cảnh siêu trăng giun được ghi lại phía sau nhà thờ St. Andrew's ở hạt Cambridgeshire, Anh vào rạng sáng 28/3/2021. Ảnh: Andrew Sharpe. Khi được chụp lại với những ống kính tiêu cự dài, hiệu ứng quang học khiến cảnh vật bị kéo lại gần nhau càng tạo nên sự tương phản. Ngoài ra, đây cũng là một hiện tượng an toàn mà mọi người có thể quan sát bằng mắt thường chứ không cần dụng cụ. Do năm nay, trăng giun xuất hiện đúng với thời điểm diễn ra siêu trăng nên còn được gọi là siêu trăng giun. Không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy siêu trăng một cách rõ ràng. Trong bức ảnh chụp tại Bangkok, Thái Lan, siêu trăng có thể nhìn thấy rất rõ phía trên các tòa nhà cao tầng tại thành phố này. Ảnh: Getty. Để ngắm siêu trăng giun, người quan sát nên chọn nơi có vị trí cao, tầm nhìn ra đường chân trời phía đông rõ ràng. Siêu trăng giun có thể dễ dàng quan sát được khi trời quang đãng. >>>Xem thêm video: Đừng bỏ lỡ những hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời 2023.

Tối nay (7/3/2022), người quan sát ở Trái Đất có thể nhìn ngắm Mặt Trăng với hình dạng và độ sáng đặc biệt với tên gọi siêu trăng giun. Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi Mặt trăng cận điểm gần nhất với Trái Đất trên quỹ đạo. Siêu trăng sẽ sáng hơn và lớn hơn trên bầu trời đêm. Trong hình là ảnh siêu trăng được chụp tại thành phố Bella Vista, bang Arkansas, Mỹ. Ảnh: Dylan Shaddox. Tên gọi độc đáo “ trăng giun ” (Worm Moon) bắt nguồn từ nền văn hóa truyền thống của người thổ dân Mỹ. Cách người thổ dân Mỹ đặt tên cho từng kỳ trăng rằm trong năm giúp họ theo dõi dấu hiệu chuyển mùa. Ví dụ, vào tháng 3, mặt đất trở nên mềm hơn tạo cơ hội cho loài giun xuất hiện, kéo theo nhiều con chim đến kiếm ăn. Trăng giun được gắn với mùa xuân cũng vì lý do đó. Trong ảnh là trăng đang lên qua một dãy núi ở Tunceli, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty. Ngoài ra, đây cũng là tên loài giun đất thường xuất hiện vào thời điểm băng tan. Trăng giun còn có một số tên gọi khác như trăng đường (sugar moon), trăng mùa chay (lenten moon), trăng dâu (strawberry moon)... Siêu trăng thường tạo nên những cảnh rất ấn tượng, nhất là trong những bức ảnh so sánh với kiến trúc của con người hoặc các ngọn núi. Trong ảnh là cảnh siêu trăng giun được ghi lại phía sau nhà thờ St. Andrew's ở hạt Cambridgeshire, Anh vào rạng sáng 28/3/2021. Ảnh: Andrew Sharpe. Khi được chụp lại với những ống kính tiêu cự dài, hiệu ứng quang học khiến cảnh vật bị kéo lại gần nhau càng tạo nên sự tương phản. Ngoài ra, đây cũng là một hiện tượng an toàn mà mọi người có thể quan sát bằng mắt thường chứ không cần dụng cụ. Do năm nay, trăng giun xuất hiện đúng với thời điểm diễn ra siêu trăng nên còn được gọi là siêu trăng giun. Không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy siêu trăng một cách rõ ràng. Trong bức ảnh chụp tại Bangkok, Thái Lan, siêu trăng có thể nhìn thấy rất rõ phía trên các tòa nhà cao tầng tại thành phố này. Ảnh: Getty. Để ngắm siêu trăng giun, người quan sát nên chọn nơi có vị trí cao, tầm nhìn ra đường chân trời phía đông rõ ràng. Siêu trăng giun có thể dễ dàng quan sát được khi trời quang đãng. >>>Xem thêm video: Đừng bỏ lỡ những hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời 2023.