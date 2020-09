Gay cấn cuộc đua "giành fan" của các streamer hàng đầu Việt Nam

Linh Ngọc Đàm là nữ streamer tiêu biểu của làng streamer Việt Nam. Cô nàng gây ấn tượng với hình ảnh hot girl cá tính đi kèm với thần thái quyến rũ khiến bao game thủ say đắm. Hiện tại, "Đàm tổng" đang sở hữu cho mình một lượng fan theo dõi hùng hậu. Trang cá nhân trên Facebook của cô nàng đạt cột mốc hơn 1,6 triệu người theo dõi và fanpage sở hữu hơn 3 triệu lượt thích. ViruSs được nhiều người biết đến với vai trò là streamer có kỹ năng chơi game siêu hạng cùng chất giọng hóm hỉnh. Vậy nên, anh chàng đã chinh phục được hàng nghìn khán giả khó tính. Ngoài là một streamer, ViruSs còn là nhạc sĩ tài năng khi cho ra lò hàng loạt hit như Thằng Điên, Trời Giấu Trời Mang Đi... Fanpage của anh đang sở hữu hơn 4 triệu người thích. Ngoài ra, trang cá nhân của nam streamer này cũng không hề kém cạnh với hơn 800.000 lượt theo dõi. Không kém cạnh Linh Ngọc Đàm, nữ streamer MisThy cũng là cái tên rất nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam hiện nay. Với tính cách gần gũi, hòa đồng, kèm thêm lối nói chuyện vô cùng hài hước nên cô rất dễ chiếm được cảm tình của khán giả. Lượng tương tác giữa cô nàng với fan cũng rất lớn khi có 2,8 triệu người thích fanpage và gần 700.000 lượt follow tại trang cá nhân. Nằm trong nhóm "tứ hoàng streamer" nổi đình đám, Độ Mixi đang có sự nghiệp lên như diều gặp gió bởi phong cách "chân chất" rất đỗi thân thuộc. Độ Mixi là cái tên liên tục được "điểm mặt" là streamer đình đám nhất Việt Nam hiện nay. Mới đây, anh lại đạt được cột mốc mới trong nghề khi trang cá nhân Facebook vượt ngưỡng hơn 1 triệu người theo dõi. Ngoài ra, anpage Độ Mixi cũng sở hữu hơn 3,4 triệu lượt like. PewPew là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực streamer. Nhờ vào ngoại hình điển trai, khả năng chém gió "siêu bão", chàng streamer này luôn thu hút hàng nghìn khán giả mỗi lần livestream. Hiện tại, fanpage chính thức của nam streamer sở hữu 3,2 triệu lượt like. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Stream game - Nghề kiếm tiền từ GAME - Nguồn: VTV24

