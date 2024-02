Gặp "quái vật" biển khổng lồ, bé trai có hành động không ngờ

George và bố Ben đang nghỉ dưỡng ở Laomera, một hòn đảo nhỏ ở quần đảo Canary, khi George bắt gặp sinh vật này trong một con kênh. Khi George xuống kênh để tìm cá, Ben lo sợ vì kênh này có thể có cá mập nhỏ nên đã hét to để George lên bờ. Tuy nhiên, George không biết đến nguy hiểm, vẫn tiếp tục chơi đùa với sinh vật bí ẩn này.Sinh vật biển này được miêu tả là một con cá đuối khổng lồ dài 3,5 mét. George gọi nó là Franky và không muốn rời xa. Ben gọi dịch vụ cứu hộ động vật, và Franky được giải cứu, đưa trở lại môi trường tự nhiên. Câu chuyện kết thúc với sự chia tay giữa George và Franky, khi con cá đuối bơi ra biển để tiếp tục cuộc sống của mình. Điều đặc biệt là George và Franky dường như đã phát triển một mối quan hệ đặc biệt, và việc chia tay đã gây ra cảm xúc cho cả hai. Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội và là một trải nghiệm đáng nhớ đối với cả George và bố anh. Cá đuối là một loại cá sụn sống ở đáy biển. Chúng có hơn 500 loài trong bộ siêu cá sụn. Cá đuối thân tròn, hình trụ, đuôi dài, đầu nhỏ. Đặc điểm chung của cá đuối là xương sụn, hình dẹt, đầu thân mắt bụng xếp tròn nhìn trông giống chiếc quạt, đuôi cá dài ra ngoài như cái cán quạt. Do thân cá được cấu tạo từ chất sụn cứng và đàn hồi nên thịt cá ngon và cho nhiều dinh dưỡng. Cá đuối giàu đạm, nhiều chất bổ, thịt béo bùi thơm. Nhiều con cá đuối có nọc hay gai thậm chí là gai có độc như các loài cá đuối gai độc. Giống như cá voi tấm sừng hàm và cá mập voi, một số loài cá đuối là loài ăn lọc, nhưng đa số ăn thịt. Bộ phận hàm lọc thường bị săn làm vị thuốc cho người Trung Quốc. Chúng thường có khuynh hướng di chuyển gần bờ, giữ khoảng cách trong vòng 320 km so với bờ biển, quanh quẩn gần lộ trình của tàu bè trong nỗ lực săn sinh vật phù du và trứng cá. Có những con cá đuối khổng lồ có trọng lượng lên đến 7 tạ. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh loài sinh vật ở Việt Nam có chất lỏng siêu đắt đỏ.

