Galaxy Fold và Galaxy Z Flip hỏng màn hình trong thời tiết lạnh

Những dòng điện thoại thông minh có thể gập lại của Samsung đang nhận được sự quan tâm lớn của giới công nghệ nhưng có vẻ không lý tưởng khi dùng vào mùa đông. Vào ngày 8/1, tại thủ đô Seoul, nhiệt độ ngoài trời xuống tới -18 độ C. Điều này đã gây ra rắc rối cho một số người sở hữu các thiết bị màn hình gập của Samsung như Galaxy Fold và Galaxy Z Flip. Họ chỉ cần mở nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm chúng bị hỏng. Nguyên nhân màn hình bị lỗi được cho là do quá lạnh. Màn hình gập dễ bị hỏng ở nhiệt độ thấp hơn màn hình bình thường. Nhiệt độ lạnh làm cho hầu hết các vật liệu co cứng lại và các tấm nền có thể biến dạng dễ hơn nhiều so với màn hình phẳng, khả năng lớn nhất sẽ dẫn đến hư hỏng vĩnh viễn. Nhiều người dùng đã đăng tải loạt hình ảnh của những chiếc điện thoại đó trên diễn đàn về công nghệ để phàn nàn. Ngay sau khi Samsung Galaxy Fold ra mắt, CNET quyết định đưa Galaxy Fold vào một bài thử nghiệm. Họ mượn một con robot từ công ty bảo hành Square Trade để tự động gập và mở thiết bị này của Samsung. Trang tin công nghệ này thậm chí còn live stream buổi thử nghiệm này. Con robot sẽ gập Galaxy Fold khoảng 3 lần/giây. Kết quả là sau 119.380 lần gập, bản lề của thiết bị này đã bị hư hỏng và một nửa màn hình trở nên đen xì. Và sau 120.168 lần gập, phần bản lề đã bị kẹt, không thể mở mà không sử dụng một chút sức mạnh từ bàn tay. Con số này thấp hơn khoảng 80.000 lần gập so với thử nghiệm nội bộ của Samsung. Hãng công nghệ Hàn Quốc từng tuyên bố Galaxy Fold được thiết kế để chịu đựng khoảng 200.000 lần gập. Galaxy Z Flip là mẫu smartphone màn hình gập thứ 2 của Samsung với thiết kế gập vỏ sò, vẻ ngoài bóng bẩy. Máy có màn hình chính AMOLED 6,7 inch Full HD+, bên ngoài là màn hình phụ 1,1 inch để nhận thông báo, xem giờ, phần trăm pin mà không cần mở toàn bộ máy. Theo Samsung, Galaxy Z Flip có thể gập 200.000 lần, tương đương hơn 5 năm nếu mỗi ngày mở 100 lần. Cơ chế đóng mở của Z Flip cũng mượt mà hơn Galaxy Fold, màn hình vẫn có nếp gấp song không gây khó chịu khi sử dụng. Tuy nhiên trong thử nghiệm của JerryRigEverything, mọi thứ dường như không hoàn hảo như lời đồn. Trong bài kiểm tra trầy xước, màn hình của Z Flip đã xuất hiện vết trầy ở mức 2 khi sử dụng công cụ thử độ cứng Mohr. Mức 2 là rất kém so với những smartphone khác, thường sẽ trầy khi đến mức 6, sâu hơn là mức 7. Khi hơ lửa, màn hình này cũng bị biến dạng tương tự nhựa khi đốt nóng. Cuối video, YouTuber nổi tiếng còn thử đè vật nặng lên màn hình, ngay lập tức các sọc trắng xuất hiện nhưng không có dấu hiệu của kính vỡ.

