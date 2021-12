Elon Musk cảnh báo sốc nguyên nhân khiến văn minh nhân loại sụp đổ

Trong một sự kiện của Wall Street Journal dành cho các CEO, tổ chức vào ngày 6/12 vừa qua, khi được hỏi về việc robot hình người Tesla Bot có thể giải quyết một số vấn đề về sức lao động trên thế giới, Elon Musk đã có những chia sẻ đáng chú ý. Cụ thể, CEO của Tesla cho rằng một trong những rủi ro lớn nhất đối với nền văn minh là tỷ lệ sinh con thấp và giảm sinh nhanh chóng. "Chưa hết, rất nhiều người, bao gồm cả những người thông minh, nghĩ rằng có quá nhiều người trên thế giới và nghĩ rằng dân số đang tăng lên ngoài tầm kiểm soát... ... Thực tế hoàn toàn ngược lại. Hãy nhìn vào những con số - nếu mọi người không có nhiều trẻ em hơn nền văn minh sẽ sụp đổ, hãy ghi nhớ lời tôi nói", Elon Musk chia sẻ thêm. Theo quan điểm của vị tỷ phú, nền tảng của nền kinh tế là lao động. Không có đủ người lao động, kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Không thể không nhấn mạnh rằng chúng ta đang không có đủ người. Cảnh báo của Elon Musk được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo cho thấy dân số thế giới đang có xu thế giảm dần khi ngày càng có nhiều người quyết định không sinh con. Nhiều người quyết định không sinh con để cứu Trái đất. Theo họ người dân đã tiêu thụ quá nhiều nguồn tài nguyên Trái Đất nên không muốn sinh thêm con để tạo thêm gánh nặng cho hành tinh xanh. Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết “phong trào không sinh con do lo ngại về biến đổi khí hậu đang gia tăng và tác động đến tỷ lệ sinh nhanh hơn bất kỳ xu hướng nào trước đây”. Họ cũng chỉ ra các cuộc khảo sát, nghiên cứu học thuật và dữ liệu của Google cho thấy biến đổi khí hậu đang trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy việc giảm tỷ lệ sinh này. Bên cạnh đó, khi được hỏi về vấn đề lão hóa của con người, Elon Musk cho rằng chúng ta không nên cố gắng sống trong thời gian quá dài. Nếu con người sống mãi mãi, xã hội sẽ trở nên rất phức tạp và những ý tưởng mới không thể thành hiện thực. "Nếu chúng ta có những người ở các vị trí rất quan trọng, phải đưa ra quyết định mang tính then chốt đối với an ninh của đất nước, thì họ cần phải có đủ sự minh mẫn và khả năng nhận thức", Musk cho biết thêm. Trên trang Twitter cá nhân, Elon Musk cho rằng những người trên 70 tuổi không nên tranh cử vào các chức vụ chính trị. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Trong một sự kiện của Wall Street Journal dành cho các CEO, tổ chức vào ngày 6/12 vừa qua, khi được hỏi về việc robot hình người Tesla Bot có thể giải quyết một số vấn đề về sức lao động trên thế giới, Elon Musk đã có những chia sẻ đáng chú ý. Cụ thể, CEO của Tesla cho rằng một trong những rủi ro lớn nhất đối với nền văn minh là tỷ lệ sinh con thấp và giảm sinh nhanh chóng. "Chưa hết, rất nhiều người, bao gồm cả những người thông minh, nghĩ rằng có quá nhiều người trên thế giới và nghĩ rằng dân số đang tăng lên ngoài tầm kiểm soát... ... Thực tế hoàn toàn ngược lại. Hãy nhìn vào những con số - nếu mọi người không có nhiều trẻ em hơn nền văn minh sẽ sụp đổ, hãy ghi nhớ lời tôi nói", Elon Musk chia sẻ thêm. Theo quan điểm của vị tỷ phú , nền tảng của nền kinh tế là lao động. Không có đủ người lao động, kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Không thể không nhấn mạnh rằng chúng ta đang không có đủ người. Cảnh báo của Elon Musk được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo cho thấy dân số thế giới đang có xu thế giảm dần khi ngày càng có nhiều người quyết định không sinh con. Nhiều người quyết định không sinh con để cứu Trái đất. Theo họ người dân đã tiêu thụ quá nhiều nguồn tài nguyên Trái Đất nên không muốn sinh thêm con để tạo thêm gánh nặng cho hành tinh xanh. Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết “phong trào không sinh con do lo ngại về biến đổi khí hậu đang gia tăng và tác động đến tỷ lệ sinh nhanh hơn bất kỳ xu hướng nào trước đây”. Họ cũng chỉ ra các cuộc khảo sát, nghiên cứu học thuật và dữ liệu của Google cho thấy biến đổi khí hậu đang trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy việc giảm tỷ lệ sinh này. Bên cạnh đó, khi được hỏi về vấn đề lão hóa của con người, Elon Musk cho rằng chúng ta không nên cố gắng sống trong thời gian quá dài. Nếu con người sống mãi mãi, xã hội sẽ trở nên rất phức tạp và những ý tưởng mới không thể thành hiện thực. "Nếu chúng ta có những người ở các vị trí rất quan trọng, phải đưa ra quyết định mang tính then chốt đối với an ninh của đất nước, thì họ cần phải có đủ sự minh mẫn và khả năng nhận thức", Musk cho biết thêm. Trên trang Twitter cá nhân, Elon Musk cho rằng những người trên 70 tuổi không nên tranh cử vào các chức vụ chính trị. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT