“Đột nhập” nơi sản xuất 12 loại bánh được phục vụ trên máy bay từ 1/9

Từ ngày 1/9, trong các bữa ăn nhẹ hạng Phổ thông trên một số đường bay nội địa hành khách sẽ được phục vụ thêm 12 loại bánh mới. Những loại bánh này mang lại trải nghiệm mới bên cạnh những loại thực phẩm vốn có trên máy bay của Vietnam Airlines. Đây đều là những loại bánh tươi lần đầu được giới thiệu, đáp ứng những yêu cầu cao nhất về vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và phù hợp với thực tiễn khai thác bay hiện nay. Thực đơn 12 loại bánh tươi đa dạng thể loại, từ vị mặn như bánh mì jambon, xúc xích, ba chỉ hun khói, thịt nguội, chà bông, gà rau răm, gà xé cho đến vị ngọt như bánh dừa sốt kem, bánh kem cuộn, bánh bông lan các hương vị bơ, chuối, dừa. 12 loại bánh mới trên máy bay hạng Phổ thông đều được sản xuất bởi công ty CP Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) và công ty TNHH MTV suất ăn Việt Nam (VACS). Đây là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho nhiều hãng hàng không 4, 5 sao quốc tế như ANA, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Air France và cả Vietnam Airlines,... Đáp ứng tiêu chuẩn suất ăn hàng không, các loại bánh mới đều được sản xuất theo quy trình vệ sinh đặc biệt nghiêm ngặt và khép kín. Toàn bộ nhân viên tham gia sản xuất đều trang bị bảo hộ lao động toàn thân và khử khuẩn tay thường xuyên để đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối. Các loại bánh được sản xuất và sử dụng trong thời gian ngắn để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn tươi ngon và tròn hương vị. Công tác đóng gói, vận chuyển, phục vụ trên tàu cũng tuân thủ quy trình chặt chẽ với lối đi cấp suất ăn riêng. Xe vận chuyển đóng kín và tiếp viên trang bị găng tay, khẩu trang khi phục vụ bánh cho khách. Những nguyên liệu làm bánh được bọc nilon sạch sẽ, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên liệu được chuẩn bị mới trong ngày, để cho ra lò những mẻ bánh tươi ngon và hấp dẫn nhất phục vụ hành khách. Hai loại bánh mới trong 2 tuần, sau đó đổi sang loại bánh khác trong thực đơn vào mỗi 2 tuần tiếp theo. Đặc biệt, chuyến bay có điểm xuất phát khác nhau sẽ được phục vụ các loại bánh khác nhau, đem đến sự đa dạng, đổi mới trong thực đơn của hành khách. Trong chu kỳ 2 tuần đầu tiên của tháng 9/2020, hành khách hạng Phổ thông sẽ được thưởng thức bánh dừa sốt kem trên các hành trình từ Hà Nội và bánh mì gà rau răm trên các hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian đầu, các loại bánh sẽ được phục vụ trên các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với thời gian bay trên 1 tiếng 30 phút, trong bữa ăn nhẹ vào các khung giờ từ 8h30 – 11h00, 13h00 – 17h30, 20h00 – 05h00 sáng hôm sau. Các đường bay đến Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Chu Lai, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cam Ranh, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku hiện tạm ngừng phục vụ suất ăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phục vụ thực đơn đồ ăn mới là một trong những nỗ lực mới nhất của hàng không Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho hành khách, ngay cả trong bối cảnh hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Những chiếc bánh tươi tròn đầy vừa ra lò, chuẩn bị được đóng gói để đưa đến phục vụ hành khách trên tàu bay.

