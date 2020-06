Động vật sở hữu chiếc mũi kỳ dị, không ai tin chúng tồn tại

Loài linh dương Saiga có vẻ ngoài giống dê, nhưng lại mang chiếc mũi to dài ngoằng khiến người ta liên tưởng tới loài voi. Chiếc mũi khổng lồ rủ xuống che cả miệng để ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn vào phổi trong quá trình di cư dài vào mùa hè, còn vào mùa đông, lỗ mũi dài sẽ làm ấm không khí trước khi đi vào phổi. Loài linh dương này thường sinh sống ở vùng đồng bằng khô cằn vùng Trung Á. Tuy nhiên không dễ để bắt gặp chúng ngoài tự nhiên vì loài linh dương saiga này cực kỳ nhút nhát và thường chạy trốn khi phát hiện ra con người. Những con chuột chũi mũi sao Zvezdonos dành nhiều thời gian cho cuộc sống dưới lòng đất và công việc đào hang Loài động vật này sở hữu chiếc mũi kỳ dị giống như hình ngôi sao có 22 chiếc râu mềm mại nhưng lại vô cùng hữu dụng. Nó vừa giúp Zvezdonos đi lại trong hang tối, vừa giúp nó kiếm ăn nhưng nhìn cũng thật đáng sợ. Đúng như tên gọi, loài khỉ mũi dài (Proboscis Monkey) sở hữu những chiếc mũi vô cùng lớn và khác biệt, có thể dài tới 17 cm. Tuy nhiên chỉ có con đực mới phát triển mũi vì nó được dùng để giúp khỉ đực thu hút sự chú ý của con cái. Trong khi loài khỉ đầu chó Mandrill lại gây ấn tượng với chiếc mũi nhiều màu sắc nhất trên thế giới. Đây cũng là giống khỉ đang được liệt vào danh sách những loài động vật dễ tuyệt chủng do bị săn bắt và không có môi trường sống. Chiếc mũi đỏ chót, tô điểm xung quanh là những mảng màu trắng khiến phần "khứu giác" của chú khỉ thêm phần nổi bật. Màu mũi của con khỉ cái thường nhạt hơn và kích thước cũng chỉ bằng một nửa so với khỉ đực. Phân bố chủ yếu ở miền Nam châu Phi, loài chuột chù mũi voi này có kích thước từ 10 - 30cm, nặng 50 - 500gr nhưng lại sở hữu cái mũi kỳ dị nhất nhì thế giới động vật. Chiếc mũi dài, nhọn giúp chuột tìm con mồi, sau đó chúng dùng lưỡi để đưa thực phẩm vào miệng, giống như loài thú ăn kiến. Dơi mũi kiếm có tên khoa học là Lonchorhina aurita, không chỉ có vẻ bề ngoài đáng sợ mà còn gây ám ảnh bởi chiếc mũi giống như một lưỡi kiếm dựng thẳng đứng. Tuy có hình dạng khá kỳ dị nhưng vì ăn côn trùng, nên chúng rất có ích với người nông dân. Cá mập yêu tinh Goblin sở hữu ngoại hình giống như cái tên của nó, nổi bật với chiếc mũi dài giống mỏ chim. Phần đầu với cái mũi dài có nhiệm vụ phát hiện con mồi tại những nơi tối tăm nhờ bộ phận cảm ứng điện. Báo đốm tưởng ăn thịt được linh dương và cái kết không ngờ tớ. Nguồn: Youtube

