Dọn kho thấy chiếc chiếu cũ, chuyên gia thốt lên: " Báu vật tiền tỷ!"

Vào những năm 70, các nhân viên trong bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh đã có một phát hiện vô cùng bất ngờ. Trong quá trình kiểm kê lại các bộ sưu tập cổ vật chưa được khám phá, các nhân viên đã vô tình tìm thấy một chiếc chiếu ngà voi. Các chuyên gia đã tìm kiếm trong tư liệu lịch sử, cuốn “Cách chí kính nguyên” ghi lại lai lịch của chiếc chiếu ngà voi này. Nó được làm từ thời Ung Chính, là món quà do các vị quan từ Quảng Đông dâng lên hoàng đế. Chiếc chiếu này dài 210 cm và rộng 132 cm. Bề mặt của chiếu rất mịn, mềm và đặc biệt mát. Nguồn gốc và cách làm chiếc chiếu ngà voi cũng được mô tả trong cuốn sách "Cách chí kính nguyên". Do tính chất cứng và giòn của ngà voi, khí hậu phía bắc quá khô nên chiếu chỉ có thể được làm ở phía nam ẩm ướt. Hơn nữa, ngà voi cũng được ngâm trong một loại thuốc đặc biệt để đạt được kết cấu mềm và mượt. Tuy nhiên, công thức của loại thuốc này không được ghi lại trong cuốn sách, bởi vậy quy trình sản xuất chiếc chiếu này đã bị thất truyền. Do chi phí làm ra một chiếc chiếu ngà voi quá đắt đỏ nên Ung Chính ra lệnh cấm sản xuất loại chiếu này. Riêng việc bảo quản chiếu đã là một việc khó khăn, nên những chiếc chiếu ngà voi được lưu truyền tới ngày nay chỉ còn hai cái, và trở thành báu vật vô cùng quý giá. Các chuyên gia ước tính một cách dè dặt rằng một chiếc chiếu ngà voi trị giá ít nhất 20 triệu NDT (khoảng 68 tỷ đồng). Chiếu ngà voi là một trong những biểu tượng của sự giàu có, quý phái của hoàng cung Trung Quốc xưa. Chiếu ngà voi được sử dụng để trang trí hoàng cung như là 1 phần của trang phục Hoàng đế vào những dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị hay chỉ đơn giản là làm cho phòng ngủ của các hoàng đế thêm sang trọng. Điều đặc biệt là, chiếu ngà voi không chỉ là biểu tượng của sự giàu có và quý phái mà còn thể hiện cho sự trong sạch, trang nghiêm trong lối sống của hoàng gia. Ngay từ thời đại xa xưa, chiếu ngà voi đã được sử dụng để đánh dấu sự cao quý của vị Hoàng đế. Vì với giá trị về vật chất rất cao, nên chỉ có những người quyền lực, giàu có mới có thể sở hữu chiếu ngà voi. Nó là một tác phẩm nghệ thuật của con người và là một biểu tượng văn hoá đẳng cấp của Trung Quốc xưa. >>>Xem thêm video: Nó là một tác phẩm nghệ thuật của con người và là một biểu tượng văn hoá đẳng cấp của Trung Quốc xưa. Nguồn: Kienthucnet.

Vào những năm 70, các nhân viên trong bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh đã có một phát hiện vô cùng bất ngờ. Trong quá trình kiểm kê lại các bộ sưu tập cổ vật chưa được khám phá, các nhân viên đã vô tình tìm thấy một chiếc chiếu ngà voi. Các chuyên gia đã tìm kiếm trong tư liệu lịch sử, cuốn “Cách chí kính nguyên” ghi lại lai lịch của chiếc chiếu ngà voi này. Nó được làm từ thời Ung Chính, là món quà do các vị quan từ Quảng Đông dâng lên hoàng đế. Chiếc chiếu này dài 210 cm và rộng 132 cm. Bề mặt của chiếu rất mịn, mềm và đặc biệt mát. Nguồn gốc và cách làm chiếc chiếu ngà voi cũng được mô tả trong cuốn sách "Cách chí kính nguyên". Do tính chất cứng và giòn của ngà voi, khí hậu phía bắc quá khô nên chiếu chỉ có thể được làm ở phía nam ẩm ướt. Hơn nữa, ngà voi cũng được ngâm trong một loại thuốc đặc biệt để đạt được kết cấu mềm và mượt. Tuy nhiên, công thức của loại thuốc này không được ghi lại trong cuốn sách, bởi vậy quy trình sản xuất chiếc chiếu này đã bị thất truyền. Do chi phí làm ra một chiếc chiếu ngà voi quá đắt đỏ nên Ung Chính ra lệnh cấm sản xuất loại chiếu này. Riêng việc bảo quản chiếu đã là một việc khó khăn, nên những chiếc chiếu ngà voi được lưu truyền tới ngày nay chỉ còn hai cái, và trở thành báu vật vô cùng quý giá. Các chuyên gia ước tính một cách dè dặt rằng một chiếc chiếu ngà voi trị giá ít nhất 20 triệu NDT (khoảng 68 tỷ đồng). Chiếu ngà voi là một trong những biểu tượng của sự giàu có, quý phái của hoàng cung Trung Quốc xưa. Chiếu ngà voi được sử dụng để trang trí hoàng cung như là 1 phần của trang phục Hoàng đế vào những dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị hay chỉ đơn giản là làm cho phòng ngủ của các hoàng đế thêm sang trọng. Điều đặc biệt là, chiếu ngà voi không chỉ là biểu tượng của sự giàu có và quý phái mà còn thể hiện cho sự trong sạch, trang nghiêm trong lối sống của hoàng gia. Ngay từ thời đại xa xưa, chiếu ngà voi đã được sử dụng để đánh dấu sự cao quý của vị Hoàng đế. Vì với giá trị về vật chất rất cao, nên chỉ có những người quyền lực, giàu có mới có thể sở hữu chiếu ngà voi. Nó là một tác phẩm nghệ thuật của con người và là một biểu tượng văn hoá đẳng cấp của Trung Quốc xưa. >>>Xem thêm video: Nó là một tác phẩm nghệ thuật của con người và là một biểu tượng văn hoá đẳng cấp của Trung Quốc xưa. Nguồn: Kienthucnet.