Dò kim loại trên cánh đồng ngô, ngã quỵ khi đụng trúng thứ này...

Cô gái phát hiện kho báu nghìn năm này trong khi dò kim loại trên một cánh đồng ngô vào mùa thu năm trước. Những đồng xu bạc này được tìm thấy cách pháo đài Fyrkat Viking không xa, cả hai được cho là có niên đại từ những năm 980. Kho báu này cũng bao gồm các đồng xu từ Đan Mạch, Ả Rập và Đức, cùng với các món trang sức có nguồn gốc từ Scotland hoặc Ireland. Kho báu này có thể mang thông tin quý báu về lịch sử của người Viking và thời kỳ pháo đài Viking do Vua Harald Bluetooth xây dựng. Bảo tàng North Jutland sẽ trưng bày các hiện vật này để nghiên cứu và chia sẻ với công chúng. Những đồng xu này có hình cây thánh giá, có thể liên quan đến việc Cơ đốc giáo hóa người Đan Mạch do Vua Harald Bluetooth thực hiện. Các nhà khảo cổ cũng nghiên cứu mối liên hệ giữa kho báu này và việc đốt cháy pháo đài trong cùng thời kỳ. Ở một trường hợp tương tự, một người đàn ông ở Kentucky, Mỹ, đã tình cờ đào được một kho báu chứa hơn 700 đồng xu bằng vàng từ thời Nội chiến Mỹ trong khi làm việc trên cánh đồng ngô nhà mình. Trong kho báu, có các đồng xu Liberty 10 đô la và 20 đô la là những đồng xu hiếm và đắt giá, đặc biệt là những loại không có dòng chữ "In God We Trust" được thêm vào sau khi Nội chiến kết thúc. Mời quý độc giả xem thêm video: Tái mặt bỏ của chạy lấy người khi mở nắp “kho báu” trong vườn.

