Điểm mặt 5 loài mèo hoang dã nguy cấp nhất thế giới

1. Linh miêu Iberia (Lynx pardinus) là loài mèo hoang dã bản địa của bán đảo Iberia ở Nam Âu, và được coi là loài vật họ Mèo có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Số lượng trong môi trường tự nhiên của chỉ còn 309 con theo cuộc điều tra năm 2013. Nguyên nhân khiến loài linh miêu này bị đẩy vào tình trạng nguy cấp là dịch bệnh trong loài thỏ địa phương - con mồi chính của chúng, cùng việc mất môi trường sống do hoạt động của con người. 2. Sư tử châu Á (Panthera leo persica) là một phân loài của sư tử, hiện chỉ còn sinh sống trong một khu vực biệt lập ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ. Theo thống kê, chúng chỉ có 411 cá thể vào năm 2010. Mối đe dọa lớn nhất với sư tử châu Á là việc chúng tập trung trong một khu vực chật hẹp, có thể dẫn đến thảm họa tuyệt chủng trong trường hợp cháy rừng, lũ lụt, dịch bệnh bùng phát hoặc các biến cố lớn khó lường khác. 3. Mèo núi Andes (Leopardus jacobitus) sống ở độ cao 3.500-4.800 mét ở dãy núi Andes thuộc Bolivia, Peru, Chile và Argentina. Đây là một trong những loài mèo khó quan sát nhất nhất và hiếm nhất trên thế giới. Số lượng chính thức của mèo núi Andes không được xác nhận, nhưng các nhà nghiên cứu phỏng đoán chúng không có quá 2.500 con đang tồn tại. Dù hầu ít bị đe dọa bởi con người, chúng phải đối diện với nguy cơ lớn từ hiện tượng biến đổi khí hậu. 4. Mèo đầu phẳng (Prionailurus planiceps) là loài mèo bản địa ở các khu rừng mưa nhiệt đới vùng đất thấp của bán đảo Mã Lai, Borneo và Sumatra. Số lượng cá thể của chúng được ước tình là không quá 2.500 con trong tự nhiên. Sự tồn tại của chúng bị đe dọa nhiều nhất từ việc mất và suy thoái môi trường sống, chủ yếu là do việc chuyển đổi rừng nhiệt đới thành đồn điền và thoát nước cho nông nghiệp. Người dân địa phương cũng hay giết chúng để bảo vệ gia cầm. 5. Báo tuyết (Panthera uncia) là loài vật họ mèo nổi tiếng, sống ở độ cao 3.350-6.700 mét tại các dãy núi ở Trung Á. Theo một báo cáo được công bố vào năm 2003, quần thể sinh sản của chúng có ít hơn 2.500 cá thể. Mối đe dọa lớn mà báo tuyết phải đối mặt là mất môi trường sống do các hoạt động của con người và biến đổi khí hậu.

