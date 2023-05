Điểm danh những loài cây trầu bà hot nhất Việt Nam

Trầu bà leo (Epipremnum aureum) là loài trầu bà phổ biến nhất. Loài cây này có lá hình trái tim, kích cỡ trung bình, có nhiều biến thể về màu sắc như trầu bà xanh, trầu bà vàng, trầu bà cẩm thạch. Là loài cây leo, chúng có thể buông rủ xuống khi treo trên cao hoặc leo lên cột khi trồng trong chậu. Trầu bà đế vương (Philodendron erubescens) là loài cây có lá lớn, dày, mặt trên của lá nhẵn bóng, toàn bộ cây toát lên vẻ vững chắc, khỏe khoắn. Chúng có 4 biến thể thường gặp là xanh, đỏ, tím và vàng.Trầu bà chân vịt (Philodendron xanadu) còn gọi là trầu bà khía là loài trầu bà kích cỡ trung binh có bộ lá đẹp với những chiếc lá xẻ thùy mọc xen kẽ vòng quanh thân tạo nên tán tròn tự nhiên. Lá non có màu xanh nhạt và chuyển đậm khi già, mặt lá bóng. Cây có mùi thơm hơi giống mùi lá ổi. Trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa) còn gọi là trầu bà thanh xuân có lá bản to, phiến lá dày, bóng, đẹp, phiến lá xẻ thùy theo kiểu "ngẫu hứng". Đây là loài cây có kích thước lớn, đòi hỏi không gian rộng để phát triển. Cây trồng lâu năm có thể phát triển thân dài nhiều mét. Trầu bà lá lỗ (Monstera adansonii) hay trầu bà cửa sổ là loài trầu bà kích thước nhỏ, có thân chi thành nhiều nhánh bò lan. Trên phiến lá loài cây này có nhiều lỗ to nhỏ khác nhau rất độc đáo và dễ nhận biết. Trầu bà tỉ phú (Philodendron burle-marxii) là loài trầu bà nhỏ có lá có hình tim thuôn dài hơn các loài trầu bà khác. Có thân phát triển dài và lá rậm rịt theo thời gian, loài cây này có thể được trồng ở chân cột và bao phủ thân cột sau vài năm. Trầu bà lá bạc (Scindapsus treubii) có những chiếc lá cứng cáp, mặt trên phớt bạc. Trong điều kiện sống tốt, loài cây này sẽ phát triển các thân bò lan khá dài. Trầu bà hạnh phúc (Monstera peru) là loài trầu bà dạng dây leo có lá màu xanh đậm bóng, gợn sóng nhẹ, bề mặt lá có hình hoa văn nhăn nheo đặc trưng. Trầu bà kim cương (Philodendron birkin) có thân ngắn không phân nhánh, mặt trên lá có màu xanh xen kẽ với đường kẻ sọc dọc trắng mảnh nhìn rất nổi bật và lạ mắt. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

