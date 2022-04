Đến thăm địa điểm “ma quái”, cặp đôi nhận được tin nhắn ám ảnh

Một người đàn ông cùng bạn gái của mình đã có trải nghiệm vô cùng khó quên trong cuộc đời sau một chuyến tham quan khu vực gần York (Anh). Cụ thể, khi họ ở York, người đàn ông đã chụp ảnh hành lang trong một quán rượu dẫn đến nhà vệ sinh vì anh nghĩ nó trông thật rùng rợn. Sau đó anh gửi bức ảnh sang cho bạn gái và không nghĩ gì thêm. Tuy nhiên, vào lúc 1h48 sáng hôm sau, cả hai người đều nhận được tin nhắn lạ từ điện thoại của anh chàng với lời nhắn "bạn có thể gọi lại sau được không?". Điều gâu sốc chính là người đàn ông không hề gửi tin nhắn này vì đang ngủ. Sự việc khiến cả hai vô cùng bối rối vì không biết nó đến từ đâu. Người đàn ông nghĩ rằng, nó có thể đến từ quán rượu ma ám. Các tin nhắn không dừng lại ở đó, người đàn ông tìm thấy một tin nhắn rùng rợn khác được gõ trên điện thoại của anh ta 10 giờ sau đó, có nội dung "we are inv 4n 2 z 4nb" (Chúng tôi đang ở 4n 2 z 4nb). Không chắc những dãy số và chữ cái này có ý nghĩa gì, anh đã tìm kiếm trên internet để tìm hiểu thêm. Kết quả đây là một phương trình do nhà khoa học người Đức Armand Hückel tạo ra. Công thức Hückel (sử dụng 4n + 2) là một phép tính các obitan phân tử trên các hệ electron. "Đương nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này và chưa bao giờ sử dụng phương trình này nên tôi rất không chắc làm thế nào mà nó lại trở thành một tin nhắn văn bản chưa gửi trên điện thoại của tôi", anh cho biết. Hiện cặp đôi rất hoang mang và không thể đưa ra lý giải nào ngoài việc cho rằng "một thế lực bí ẩn nào đó" đã gửi các tin nhắn và phương trình khó hiểu trên điện thoại của người đàn ông. "Đó là một việc huyền bí hoặc ai đó đã xâm nhập vào số điện thoại của tôi và gửi tin nhắn thay tôi. Tôi không biết làm thế nào mà các tin nhắn đó xuất hiện, cả hai chúng tôi đều không gửi chúng", anh chia sẻ. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

