Đào xới ruộng, nông dân vớ bẫm báu vật khiến chuyên gia choáng váng

Khi đang đào xới trên ruộng nhà mình, một người nông dân họ Lý tình cờ tìm thấy 1 khúc gỗ có màu đen kỳ lạ. Sau khi kiểm tra và quan sát, phát hiện đây là gỗ âm trầm, 1 loại gỗ đã tuyệt chủng từ lâu. Ông gọi thêm 5 người nữa tiếp tục đào bới thì phát hiện một lăng mộ rất lớn đột nhiên xuất hiện. Bên dưới lăng mộ còn có "ngôi nhà lớn" nặng tới hơn 157kg bằng kim loại đã gỉ sét. Nghe tin, các nhà lãnh đạo đã ngay lập tức tới nhà lão Lý để xác minh thông tin. Một đoàn chuyên gia khảo cổ của tỉnh đã tới nhà lão Lý và tiến hành kiểm tra chi tiết toàn bộ lăng mộ. Theo nhận định của các chuyên gia, kích thước của chiếc quan tài này vô cùng ấn tượng, cả Trung Quốc hiện nay không có cỗ quan tài bằng đồng nào lớn như vậy. Họ đã đặt tên cho nó là Tường Vân Đại Ba. Để xác định danh tính của chủ nhân lăng mộ, các chuyên gia đã tiến hành phân tích những tấm gỗ âm trầm đã được tìm thấy. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng chúng có niên đại từ giữa thời Chiến Quốc. Chiếc quan tài này được đỡ bởi những tấm gỗ âm trầm khổng lồ. Gỗ âm trầm hay còn được gọi là gỗ cổ trầm, là giống gỗ đã được ngâm mình trong nước suốt từ thời cổ đại, và được biết đến như là "Đông Phương Thần Mộc". Vào thời điểm 2 ngàn đến 10 ngàn năm trước đây, do sự biến đổi của thiên nhiên như sạt lở, lũ quét, động đất…những khu rừng nguyên thủy của gỗ âm trầm bị chôn vùi dưới lòng đất, lòng sông hồ, dưới đáy biển và từ đó tuyệt chủng. Theo thời gian những phần cây bị chôn vùi dưới điều kiện thiếu oxy, chúng thay đổi các tính chất vật lý ban đầu. Một số bị phân hủy trong nước, một số theo dòng chạy tự nhiên thì kết lại thành những trầm tích. Những trầm tích này ngày càng trở nên cứng hơn, to hơn và kết chặt hơn thành các khối lớn. Theo các thử nghiệm của các tổ chức nghiên cứu khoa học, gỗ âm trầm đã được chôn dưới lòng đất có độ tuổi từ 3.000 đến 12.000 năm, một số thậm chí hàng chục ngàn năm. Đáng chú ý hơn là gỗ hầu như không biến dạng, trọng lượng nặng, rất đầm thịt, và không bị xâm phạm bởi các loài côn trùng gây hại. Đó là lý do mà gỗ có giá trị sưu tầm lâu bền. Tùy theo môi trường và cách hình thành thì gỗ âm trầm có những màu sắc khác nhau như nâu, xám, tím, đen, ánh xanh đen…Sau một thời gian dài, gỗ âm trầm bị carbon hóa và trở thành màu sậm đen như than. Cùng với sự thâm nhập của các loại khoáng chất khác và sự ngâm mình trong nước cả vạn năm, gỗ âm trầm được coi là "tinh hoa của trời và đất". Khi khai thác gỗ chủ yếu lấy phần dưới nên gỗ rất đầm và chắc thịt, nặng, thớ gỗ mịn gần như không có tôm gỗ và xơ gỗ, rất được ưa chuộng để đục tác phẩm truyền thần.

