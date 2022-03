Nhặt được khúc gỗ lạ, người đàn ông "run rẩy" khi biết là báu vật

Khi đang đi dạo ven sông, người đàn ông vô tình phát hiện một khúc gỗ lạ. Lúc đầu anh tưởng là gỗ cổ thụ, sau khi đào lên và làm sạch thì mới biết đó không phải món đồ tầm thường. Sau khi đem về nhà và kiểm tra kỹ hơn, anh thấy gỗ hơi cứng và có tiếng kêu giòn khi gõ vào. Cảm thấy nó có thể được làm bằng ngọc bích, anh đã chụp ảnh đăng lên mạng hỏi ý kiến của mọi người. Nhiều người đều cho rằng đây chắc chắn là một món bảo vật quý hiếm. Vì vậy anh quyết định mang tới chuyên gia để thẩm định. Kết quả, "khúc gỗ" anh nhặt được thực ra là một loại gỗ ngọc am - một "báu vật" thiên nhiên ban tặng, có giá trị lên đến hàng chục triệu NDT. Quả là một báu vật từ trên trời rơi xuống.Vẻ đẹp của gỗ ngọc am nằm ở hình dạng của nó "là gỗ mà không giống gỗ, giống như ngọc bích mà không phải ngọc bích"; màu sắc và hình thái đa dạng; chất lượng như men màu. Gỗ Ngọc Am ngày nay đã trở thành cái tên khá nổi bật trong thị trường gỗ. Gỗ Ngọc Am dường như đã trở thành chuẩn mực để đánh giá sự giàu có, đẳng cấp của giới thượng lưu. Ngọc Am là loại cây thân gỗ có mùi thơm, lá kim được xếp vào họ Hoàng đàn, thuộc bộ Thông. Ngọc Am còn biết đến với nhiều tên gọi khác như: Hoàng đàn rủ, Hoàng đàn liễu hay Bách Mộc. Ở Việt Nam Ngọc Am thuộc nhóm I các loại gỗ quý hiếm cần được bảo vệ. Cây ngọc am còn được gọi là "gỗ ngọc ngân". Sự hình thành của gỗ ngọc am phải mất hàng nghìn năm nên nguồn của nó rất khan hiếm. Chính vì không thể làm mới nên gỗ ngọc am có giá trị nghệ thuật và giá trị sưu tầm cực kỳ cao. Thời xa xưa, những mảng rừng nguyên sinh rộng lớn bị chôn vùi dưới đất, sau một số biến đổi của môi trường địa lý đã hình thành nên những hóa thạch gỗ và tiến hóa thành ngọc bích. Trong môi trường áp suất cao, nhiệt độ thấp và không có oxy cùng với được ngâm trong silica (một nguyên tố carbon trong cây), một số đặc tính ban đầu của cây được giữ lại một phần. Tiếp đó, một số nguyên tố khoáng xung quanh đá kết thành vật chất nhiều màu sắc, đây là gỗ hóa đá hay còn gọi là ngọc am. Việc hình thành nên gỗ ngọc am cần điều kiện môi trường địa chất vô cùng khắc nghiệt. Xác suất hình thành các hóa thạch cổ sinh chỉ là một phần triệu, và xác suất hình thành ngọc gỗ thậm chí còn thấp hơn. Sau một thời gian dài, dưới sự thay đổi liên tục của nhiệt độ và áp suất, gỗ ngọc am trải qua quá trình biến chất khác nhau, kết tinh lại và thành phần chính được chuyển hóa thành một loại đá với hình thù và màu sắc bắt mắt. Vì quý hiếm nên giá khởi điểm của chúng khởi điểm từ khoảng vài nghìn lên đến vài triệu NDT, đặc biệt đã có khối ngọc am được bán với giá 12,9 triệu NDT (tương đương hơn 46 tỷ VND). Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT.

