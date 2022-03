Đào được “trứng vịt” trên núi, ngã ngửa khi biết báu vật thời Chiến Quốc

Với đam mê sưu tập đá của mình, lão nông ngày nào cũng lên núi để đào và sau một thời gian đã thu hoạch một đống lớn. Nhìn bề ngoài, những hòn đá này không quá khác biệt so với đá thông thường. Chúng có màu vàng xám, kích thước cỡ bằng quả trứng vịt. Một ngày, ông quyết định thử xẻ đôi chúng ra xem bên trong có gi thì bỗng phát hiện ra điều đặc biệt. Bên trong những hòn đá là phần lõi màu đỏ, một số viên thì có đường vân đẹp tuyệt. Tuy nhiên, trong cả đống đá lớn, số viên có đường vân rất ít. Sau khi tìm hiểu, ông biết được số đá này chính là mã não Nam Hồng quý hiếm. Mã não Nam Hồng thường được tìm thấy ở Vân Nam, Tứ Xuyên và một số khu vực dọc sông Dương Tử. Điểm đặc biệt của loại mã não này là chúng mang đặc trưng của mã não nhưng ngậm các tinh thể thạch anh biến chất thành ngọc nên còn được gọi là ngọc. Loại ngọc này được tìm thấy lần đầu vào thời Chiến Quốc. Sau được khai thác và chế tác thành các vật phẩm dùng để tặng cho các chiến tướng chiến thắng trong các trận giao tranh bởi chúng có màu đỏ tượng trưng cho chiến thắng. Về sau, người ta thường gọi chúng dưới cái tên Ngọc Chiến Quốc. Nam Hồng là loại mã não quý nhất trong các dòng mã não, là mã não duy nhất có tên riêng. Nhận được sự ưu ái này là bởi vì chất đá Nam Hồng có độ cứng ổn định, tính chất gần với Ngọc nên có nơi còn gọi là Ngọc Nam Hồng. Mã não Nam Hồng bắt đầu trở nên phổ biến từ thời Tây Hán. Một lượng lớn trang sức mã não Nam Hồng được phát hiện trong một nghĩa trang chỉ dành riêng cho quý tộc tại tỉnh Sơn Tây. Chứng tỏ nó rất quý và được ưa chuộng. Vào cuối triều đại nhà Thanh, nguồn cung trở nên gần như cạn kiệt, và mã não nam hồng dần biến mất khỏi thị trường. Những viên đá được tìm thấy rất nhỏ cũng trở nên có giá trị. Tới năm 2009 ở tỉnh Tứ Xuyên, 1 mỏ mới của mã não Nam Hồng được phát hiện, với những viên màu đỏ sẫm tuyệt đẹp. Và truyền thuyết về Thượng phẩm mã não Nam Hồng đã quay trở lại. Các nhà sưu tập và những người giàu có liên tục săn lùng, đã đẩy giá lên một tầm cao mới. Những khối mã não Nam Hồng đạt tiêu chuẩn là có phần thịt màu đỏ, không lẫn tạp chất còn phần băng (phần lõi) bên trong có độ mềm mượt, không bám cặn. Điểm đặc biệt của loại mã não này là chúng mang đặc trưng của mã não nhưng ngậm các tinh thể thạch anh biến chất thành ngọc nên còn được gọi là ngọc. Trong văn hóa Phật giáo, mã não đỏ được cho là sợi dây liên kết với thần linh và truyền cảm hứng cho sự can đảm và niềm tin tới con người. Đối với người Trung Quốc nói riêng thì màu đỏ là hiện thân của sự thịnh vượng, mang lại may mắn và tránh khỏi bất hạnh. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

