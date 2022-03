Đang dạo biển, cô gái đụng độ hung thần độc nhất thế giới

Một cô gái người Australia đã vô tình nhặt được một con bạch tuộc mini có màu sắc bắt mắt ở biển. Cô gái đặt con bạch tuộc nhỏ nhắn trong lòng bàn tay và không ngừng khen nó dễ thương. Tuy nhiên, sau khi đăng tải video lên Tiktok, nhiều cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra con bạch tuộc mini trong tay của cô gái hóa ra lại là loại bạch tuộc đốm xanh, một loài hung thần cực độc và hung dữ. Họ liên tục nhắc nhở cô gái phải quăng ngay con bạch tuộc cực độc này đi nếu không muốn mất mạng. Bạch tuộc đốm xanh là một trong những loại bạch tuộc độc nhất, dễ dàng nhận biết với những đốm xanh bên ngoài da. Bạch tuộc đốm xanh được xem là sinh vật biển độc nhất thế giới. Kích thước của bạch tuộc đốm xanh tương đối nhỏ và bản tính của chúng khá hiền lành. Nhưng nếu bị đe dọa thì chúng có thể là mối nguy hại đối với con người, do trong nọc độc của loài bạch tuộc này có chứa chất độc thần kinh tetrodotoxin vô cùng mạnh. Chất độc của bạch tuộc đốm xanh vẫn có thể tồn tại ở nhiệt độ cao hay đã chết. Chất tetrodotoxin chủ yếu có trong nước bọt của bạch tuộc, đồng thời còn có ở các phần mềm khác ở thân. 25g nọc độc của loài bạch tuộc này có thể giết chết 10 người nặng trên 70kg. Màu sắc của bạch tuộc đốm xanh có thể thay đổi nhờ vào sự ánh sáng của mặt trời hay do độ sâu của nước. Màu sắc của chúng sẽ trở nên sặc sỡ khi bị kích động hay chuẩn bị tấn công. Nếu ăn phải thịt bạch tuộc đốm xanh thì sau khoảng 30 phút đến 3 giờ đồng hồ sau khi ăn sẽ xuất hiện các triệu chứng như khó chịu, mặt đỏ, đồng tử co rồi giãn ra, buồn nôn, tiêu chảy, chân tay mỏi rũ, thậm chí có người còn thấy rét run, đầu ngón chân, ngón tay tê dại.. Còn qua đường da thì chỉ sau từ 1 - 5 phút, thậm chí gây tử vong chỉ sau 10 - 20 phút. Bạch tuộc đốm xanh thường sẽ lẩn trốn hơn là tấn công, nhưng nếu bị tân công hay cần tự vệ nó sẽ phóng ra chất độc gây tê liệt đối phương. Do vậy, những người không may mắn khi giẫm phải vào bạch tuộc đốm xanh, sẽ nhanh chóng bị tấn công. Nếu bị bạch tuộc đốm xanh cắn phải, bạn sẽ khó nhận ra do vết cắn rất nhỏ, tuy nhiên nọc độc lại ngấm vào máu rất nhanh, và gây rối loạn hoạt động của hệ thần kinh cơ, rối loạn hoạt động của tế bào và dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Hiện nay, vẫn chưa có thuốc để điều trị trường hợp bị bạch tuộc đốm xanh cắn. Chính vì vậy, tốt nhất mọi người không nên tiếp xúc với bạch tuộc đốm xanh, cũng như không sử dụng các món ăn được chế biến từ loài bạch tuộc này. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

