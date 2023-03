Đang ăn tối, cô gái sướng rơn khi “cắn” được báu vật ngàn đô

Theo ước tính của người buôn ngọc trai chuyên nghiệp, giá trị của " báu vật" này có thể lên tới hàng ngàn USD. Theo lời kế của Kenia Mac, ở Texas, Mỹ, cô và bạn trai Juan Manuel gần đây đã đến một nhà hàng ở Dallas để ăn tối. Và thật may mắn, cô đã phát hiện được viên ngọc trai tự nhiên sáng bóng trong lúc đang thưởng thức món hàu. Được biết, tỷ lệ tìm thấy ngọc trai tự nhiên là cực kỳ hiếm, chỉ 1/10.000 con trai/hàu chứa kho báu đại dương này. Vì vậy, giá ngọc trai tự nhiên luôn đắt đỏ hơn nhiều các loại trang sức khác. Không may mắn như Kenia Mac, anh Kim, sinh sống ở Hàn Quốc cũng đã phát hiện ra ngọc trai tự nhiên trong lúc ăm vẹm đỏ, tuy nhiên kết quả lại khiến anh phải thất vọng. Cụ thể anh Kim có mua vẹm đỏ về luộc lên để phục vụ công việc của mình. Theo đó, trong lúc ăn, anh đã phát hiện một vật thể hình tròn, màu đen xám, có ánh nhũ mờ, kết cấu khá mềm và đặc sắc. Nghi ngờ có thể là ngọc trai đen, anh bèn chụp lại ảnh vật thể tròn vo đó sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin. Quả đúng như anh mong đợi, đó là viên ngọc trai đen tự nhiên, giá trị ước tính có thể lên tới 50 triệu Won (khoảng 898 triệu đồng). Tưởng vớ được "báu vật" đắt đỏ, anh Kim đã vô cùng sung sướng, tuy nhiên chỉ vài ngày sau "viên ngọc trai đen" đã co lại, teo tóp như quả nho khô, ước tính trị giá không quá 1000 won (khoảng 18.000 đồng). >>>Xem thêm video: Kinh ngạc kho báu vô giá được phát hiện khi xây tàu điện ngầm. Nguồn: Kienthucnet.

Theo ước tính của người buôn ngọc trai chuyên nghiệp, giá trị của " báu vật" này có thể lên tới hàng ngàn USD. Theo lời kế của Kenia Mac, ở Texas, Mỹ, cô và bạn trai Juan Manuel gần đây đã đến một nhà hàng ở Dallas để ăn tối. Và thật may mắn, cô đã phát hiện được viên ngọc trai tự nhiên sáng bóng trong lúc đang thưởng thức món hàu. Được biết, tỷ lệ tìm thấy ngọc trai tự nhiên là cực kỳ hiếm, chỉ 1/10.000 con trai/hàu chứa kho báu đại dương này. Vì vậy, giá ngọc trai tự nhiên luôn đắt đỏ hơn nhiều các loại trang sức khác. Không may mắn như Kenia Mac, anh Kim, sinh sống ở Hàn Quốc cũng đã phát hiện ra ngọc trai tự nhiên trong lúc ăm vẹm đỏ, tuy nhiên kết quả lại khiến anh phải thất vọng. Cụ thể anh Kim có mua vẹm đỏ về luộc lên để phục vụ công việc của mình. Theo đó, trong lúc ăn, anh đã phát hiện một vật thể hình tròn, màu đen xám, có ánh nhũ mờ, kết cấu khá mềm và đặc sắc. Nghi ngờ có thể là ngọc trai đen, anh bèn chụp lại ảnh vật thể tròn vo đó sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin. Quả đúng như anh mong đợi, đó là viên ngọc trai đen tự nhiên, giá trị ước tính có thể lên tới 50 triệu Won (khoảng 898 triệu đồng). Tưởng vớ được "báu vật" đắt đỏ, anh Kim đã vô cùng sung sướng, tuy nhiên chỉ vài ngày sau "viên ngọc trai đen" đã co lại, teo tóp như quả nho khô, ước tính trị giá không quá 1000 won (khoảng 18.000 đồng). >>>Xem thêm video: Kinh ngạc kho báu vô giá được phát hiện khi xây tàu điện ngầm. Nguồn: Kienthucnet.