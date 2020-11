Dàn streamer đình đám sẽ “bùng nổ” tại đám cưới thế kỷ của Xemesis

Một trong những đám cưới được mong chờ nhất nửa cuối năm 2020 chính là của nam streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis (tên thật Hiếu Nghiêm) và vợ trẻ là hot girl Trang Phạm. Trước đó Xemesis gây xôn xao mạng xã hội vào tháng 9/2019 khi đăng ảnh bạn gái Trang Phạm (Xoài Non) đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương, sau đó 2 tháng cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn. Theo như thông báo mới nhất, đám cưới của cặp đôi này sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tới. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những siêu đám cưới đình đám trong giới streamer. Ngoài tiệc cưới sang trọng, fan hâm mộ còn đặc biệt quan tâm đến dàn khách mời toàn các tên tuổi streamer đình đám hội tụ tại tiệc cưới thế kỷ này. Một trong những cái tên không thể thiếu đó chính là PewPew, anh chàng streamer này nằm trong nhóm Tứ hoàng, đồng thời là bạn thân của chú rể Xemesis lâu năm. Tuy nhiên, hiện tại chàng streamer đình đám vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ tiến tới kết hôn với bạn gái khiến không ít fan mong ngóng. Hiện anh chàng đang gắn bó với cô nàng Hồng Nhật. Cả 2 từng xuất hiện trong đám cưới của Cris Phan. Nữ streamer Ngân Sát Thủ cũng là khách mời hứa hẹn sẽ "bùng nổ" tại đám cưới Xemesis và Xoài Non. Cô nàng streamer Ngân Sát Thủ sau những sóng gió tình trường đến nay đã quyết định tập trung phát triển sự nghiệp với tựa game PUBG Mobile. Nằm trong nhóm Tứ hoàng streamer, Hoàng ViruSs là khách mời được nhiều người quan tâm. Đến nay, ViruSs dù đã đạt đến những thành công nhất định trong sự nghiệp cũng như kinh doanh nhưng fan vẫn mong ngóng anh chàng sẽ sớm kết hôn để dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và gia đình hơn. Nàng streamer kỳ cựu của nhà The Queen Team - Ohsusu là một trong những gương mặt nữ đã gần 30 nhưng vẫn "độc thân vui tính". Là một gương mặt nổi bật, nhan sắc xinh đẹp cô nàng này chắc hẳn sẽ khách mời dự đám cưới được nhiều người chú ý đến. Hiện cô nàng vẫn siêng năng với công việc của YouTuber, streamer và cũng thường xuyên "thả thính" với những bức ảnh nóng bỏng. Đặc biệt, chắc ít ai biết Linh Ngọc Đàm là bạn chơi khá thân với Xoài Non. Nàng streamer này khiến nhiều người mong ngóng sẽ xuất hiện tại siêu đám cưới sắp tới. Linh Ngọc Đàm hiện vẫn độc thân vui tính và chăm chỉ làm công việc streamer của mình mỗi ngày. Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

