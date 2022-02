Đã mắt ngắm iPhone SE 2022 đẹp không tì vết sắp ra lò

iPhone SE thế hệ mới được hình dung sẽ có thiết kế giống với thế hệ trước. Điện thoại này vẫn sở hữu màn hình viền trên/dưới có kích thước khá dày và đi kèm nút Home vật lý được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID ở mặt trước. iPhone SE 2022 có thân máy mỏng, các cạnh bo tròn chứ không phẳng như iPhone 4, 12 và 13. iPhone SE 3 cũng có mặt sau sử dụng chất liệu kính và camera 1 ống kính, có sự hỗ trợ của đèn flash LED. Những nâng cấp của thế hệ iPhone SE tiếp theo sẽ chỉ đến từ bên trong với bộ xử lý A15 Bionic mạnh mẽ và hỗ trợ kết nối 5G. Còn lại thì điện thoại này vẫn sử dụng màn hình LCD có kích thước 4.7 inch và có dung lượng pin không thay đổi so với thế hệ trước. Theo tin đồn, năm 2022 sẽ không có iPhone 14 Mini nên iPhone SE 3 sẽ là một sản phẩm quan trọng của Apple. Viên pin của iPhone SE 3 được kỳ vọng sẽ vượt mức 2000 mAh, vì SE 2020 có thời lượng pin không được như mong đợi. Theo thông tin rò rỉ từ Ross Young (CEO Display Supply Chain Consultants), iPhone SE mới vẫn đi kèm với thiết kế cũ, sử dụng tên gọi là iPhone SE+ 5G, máy chỉ được nâng cấp về cấu hình, hiệu năng và hỗ trợ 5G. Một sản phẩm công nghệ như vậy chắc chắn sẽ trông rất lạc hậu so với xu hướng thiết kế năm nay. Vì gần như mọi smartphone đều đã và đang đi theo hướng thiết kế “toàn màn hình”, kể cả những sản phẩm phân khúc tầm thấp. Theo dự đoán của trang GSMArena, iPhone SE 2022 sẽ có mức giá khởi điểm vào khoảng 399 USD (khoảng 9.18 triệu đồng) cho phiên bản thấp nhất. Mức giá dự đoán không thay đổi so với mức giá được Apple công bố khi ra mắt của iPhone SE 2020. iPhone SE 2022 còn được dự đoán là chiếc iPhone hỗ trợ 5G rẻ nhất của Apple. iPhone SE 3 được cho là sẽ ra mắt cùng với iPad Air mới vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới. Nhìn chung, đây vẫn là lựa chọn hợp lý với những người ưa thích điện thoại gọn nhẹ, dễ dàng nhét trong ví và túi xách nhưng vẫn có đủ các tính năng cần thiết cùng mức giá vừa túi tiền. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

