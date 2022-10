Đã mắt bộ 3 sản phẩm "nổi bần bật" Google vừa ra mắt

Theo đó, Pixel Watch, có mức giá từ 349,99 USD cho phiên bản kết nối Bluetooth/Wifi và 399,99 USD với bản có kết nối 4G LTE. Trong khi đó, điện thoại Pixel 7 có giá từ 599 USD và Pixel 7 Pro từ 899 USD. Dự kiến bộ 3 sản phẩm đáng chú ý Google này sẽ chính thức phát hành vào ngày 13/10 tới đây. Chiếc smartwatch đầu tiên của gã khổng lồ tìm kiếm sẽ tích hợp các tính năng theo dõi sức khoẻ của Fitbit, công ty Google từng thâu tóm với giá 2,1 tỷ USD. Người dùng có thể sử dụng các tính năng Fitbit để theo dõi quá trình luyện tập thể thao, giấc ngủ, số bước đi thực hiện trong ngày và nhiều chế độ khác nữa. Với những người đã sử dụng Fitbit, thiết bị sẽ tự động đồng bộ hoá với các ứng dụng hiện có trên điện thoại người dùng. Ngoài ra, sản phẩm đeo tay của Google cũng đi kèm gói thành viên cao cấp Fitbit trong 6 tháng. Dịch vụ này gồm quyền truy cập vào hơn 200 bài tập, thông tin về xu hướng giấc ngủ và nhịp tim cập nhật theo từng giai đoạn. Tương tự như Apple Watch, Pixel Watch cũng sẽ có các tính năng của đồng hồ thông minh. Thiết bị chạy hệ điều hành Wear OS, chỉ tương thích với các điện thoại Android, cho phép người dùng tải ứng dụng từ cửa hàng Google Play và liên kết với các sản phẩm khác của công ty như Wallet, Gmail, Lịch và Google Home. Google cho biết, Pixel Watch có thời lượng pin lên đến 24 tiếng chỉ với 1 lần sạc, nhiều hơn 6 giờ so với Apple Watch Series 8. Cùng Pixel Watch, Google cũng giới thiệu 2 mẫu điện thoại Pixel 7 (599 USD) và 7 Pro (899 USD) sử dụng chip Tensor G2 mới do hãng tự sản xuất thay vì dùng chip do Qualcomm chế tạo. Pixel 7 có màn hình 6,3 inch, độ sáng cao hơn 25% so với phiên bản năm ngoái giúp nâng cao khả năng hiển thị ngoài trời. Bộ nhớ lưu trữ đi kèm gồm lựa chọn 128GB và 256 GB. Những người cần thêm dung lượng có thể lựa chọn phiên bản Pixel 7 Pro với 512 GB. Camera cũng là một cải tiến trên Pixel thế hệ thứ 7. Google đã nâng độ phân giải camera sau của chiếc máy lên 50 megapixel. Ngoài ra, dù giá rẻ hơn, Pixel 7 vẫn được trang bị cảm biến mặt trước và góc rộng như mẫu Pro, nhưng sẽ không có ống kính zoom ở mặt sau. Trong khi đó, Pixel 7 Pro được trang bị thêm các tính năng cao cấp, như bộ nhớ lớn, màn hiển thị tốt hơn với độ phân giải sắc nét, cùng độ sáng cao nhất ngoài trời. Bên cạnh đó, chiếc flagship của Google cũng có tốc độ làm mới màn hình cao hơn, tương tự như iPhone 14 Pro Max, giúp người dùng cuộn lướt web hay chơi game mượt mà. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

