Cứu nạn động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Công nghệ trợ giúp sao?

1. FINDER của NASA: Với kích thước không lớn hơn một chiếc vali, công nghệ của NASA có thể phát hiện nhịp tim từ khoảng cách 9m dưới lớp gạch vụn. Nó được sử dụng để tìm kiếm những người sống sót trong các vụ động đất. Năm 2015, FINDER đã tìm thấy 4 người đàn ông bị vùi lấp khoảng 3m dưới lớp gạch, bùn, gỗ và các mảnh vụn khác tại làng Chautara, Nepal. Hai năm sau, công nghệ được cấp phép cho các công ty tại Mexico để hỗ trợ vụ động đất 7,1 độ richter. FINDER hoạt động bằng cách gửi các tín hiệu công suất thấp thông qua đống đổ nát để tìm kiếm thay đổi trong phản xạ trở lại với các tín hiệu này. Nó có thể gây ra do những chuyển động rất nhỏ như thở, tim đập. Đây sẽ là công nghệ hữu hiệu trợ giúp cứu hộ cứu nạn trong các trận động đất lớn như thảm hoạ vừa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. 2. Internet vệ tinh: Elon Musk cũng có nhã ý hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất. Trên Twitter, vị tỷ phú cho biết công ty khai phá không gian SpaceX có thể kích hoạt dịch vụ Internet vệ tinh Starlink nếu được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận. Đại diện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gửi lời cảm ơn đến Musk, nhưng từ chối nhận hỗ trợ do quốc gia này có đủ hạ tầng cần thiết. Theo The National News, cơ sở hạ tầng quan trọng tại khu vực phía nam Thổ Nhĩ Kỳ bị tàn phá nặng sau trận động đất 7,8 độ và dư chấn. Tuy nhiên, quan chức nước này cho biết vẫn đủ nguồn lực để duy trì kết nối Internet. 3. Doanh nghiệp công nghệ hướng về Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Sundar Pichai, CEO Alphabet - công ty mẹ của Google, cho biết đã kích hoạt tính năng cảnh báo khẩn cấp (SOS) để gửi thông tin cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo mô tả của Google, cảnh báo SOS giúp người dân tại khu vực khủng hoảng nắm bắt thông tin quan trọng của chính quyền địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế. Thông tin bao gồm số điện thoại, website, bản đồ, những câu giao tiếp cơ bản bằng nhiều ngôn ngữ và một số thông tin khác. Andy Jassy, CEO Amazon cho biết công ty đã lên kế hoạch gửi nhu yếu phẩm, lều, thức ăn cho trẻ em, thuốc đến Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Amazon cho biết có khoảng 2.000 nhân viên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Không có cơ sở hay chi nhánh của công ty bị ảnh hưởng bởi động đất. Do thời tiết tại Thổ Nhĩ Kỳ lạnh giá, đại diện Amazon cho rằng những mặt hàng có nhu cầu cao bao gồm chăn, lều, bạt và máy sưởi. Công ty sẽ đáp ứng ngay khi nhận yêu cầu viện trợ. >>>Xem thêm video: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết có thể đến 8.000 người. Nguồn: Kienthucnet.

