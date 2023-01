Cười té ghế với những phát minh “điên rồ” nhất lịch sử nhân loại

1. Đai bảo vệ ria mép: Đây là sản phẩm ra đời năm 1876, phát minh bởi ông Virgil A Gates sống ở bang West Virginia-Mỹ và được cấp bằng sáng chế hẳn hoi với công dụng là giữ cho ria mép của người sử dụng được sạch sẽ trong lúc họ ăn uống. Thiết kế của dụng cụ này vô cùng đơn giản, chỉ gồm một vành đai nhỏ để nhét ria mép vào trong và 2 dây đai để đeo vào tai (giống như đeo khẩu trang). Chỉ cần đeo dụng cụ này phía trên môi, những người đàn ông thích để ria mép sẽ đỡ bị “vướng víu” trong lúc ăn. Thế nhưng dụng cụ này lại “mất điểm” về mặt thẩm mỹ. 2. Máy cạo râu tập thể: Đây là một trong những phát minh điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại. Chiếc máy cạo râu ra đời vào thế kỷ 19 này có thể cạo râu cho 12 người đàn ông cùng một lúc. Tuy nhiên nó lại không bán được và trở thành một sản phẩm thất bại. Lý do đơn giản là vì nó không thể linh hoạt thay đổi chuyển động cạo râu phù hợp với những dạng gương mặt khác nhau của các đấng mày râu. 3. Những chiếc ao phao ngày xưa chẳng đẹp tí nào cả. Tuy nhiên phát minh ngớ ngẩn này lại khá là hữu ích. 4. Vật dụng được gọi là Blizzard Cones. Trước khi mascara không thấm nước được phát minh, phụ nữ sử dụng những mặt nạ đặc biệt như một cách để bảo vệ lớp trang điểm của họ trước các yếu tố môi trường. 5. Dụng cụ này có thể tạo má lúm đồng tiền nếu liên tục sử dụng. 6. Cái này gọi là gì nhỉ? Giày pa-tin hay xe đạp tí hon? 7. Bạn thích đọc sách trên giường? Vậy thì, dụng cụ này là điều dành cho bạn! 8. Bánh nướng có in hình selfie: Công việc nội trợ đôi khi rất kém thu hút giới trẻ. Để giải quyết vấn đề này, chiếc máy nướng bánh mì của công ty Vermont Novelty Toaster đã mang tới một cải tiến thú vị. Cụ thể, nó có thể in hình selfie của bạn vào miếng bánh bằng một cấu trúc đặc biệt, hoàn toàn không có hại cho sức khỏe. Phát minh này được cấp bằng sáng chế và phát hành năm 2014. 9. Lược chải tóc dành cho người hói. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những phát minh kỳ quặc nhưng hữu ích bất ngờ. Nguồn: Kienthucnet.

1. Đai bảo vệ ria mép: Đây là sản phẩm ra đời năm 1876, phát minh bởi ông Virgil A Gates sống ở bang West Virginia-Mỹ và được cấp bằng sáng chế hẳn hoi với công dụng là giữ cho ria mép của người sử dụng được sạch sẽ trong lúc họ ăn uống. Thiết kế của dụng cụ này vô cùng đơn giản, chỉ gồm một vành đai nhỏ để nhét ria mép vào trong và 2 dây đai để đeo vào tai (giống như đeo khẩu trang). Chỉ cần đeo dụng cụ này phía trên môi, những người đàn ông thích để ria mép sẽ đỡ bị “vướng víu” trong lúc ăn. Thế nhưng dụng cụ này lại “mất điểm” về mặt thẩm mỹ. 2. Máy cạo râu tập thể: Đây là một trong những phát minh điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại. Chiếc máy cạo râu ra đời vào thế kỷ 19 này có thể cạo râu cho 12 người đàn ông cùng một lúc. Tuy nhiên nó lại không bán được và trở thành một sản phẩm thất bại. Lý do đơn giản là vì nó không thể linh hoạt thay đổi chuyển động cạo râu phù hợp với những dạng gương mặt khác nhau của các đấng mày râu. 3. Những chiếc ao phao ngày xưa chẳng đẹp tí nào cả. Tuy nhiên phát minh ngớ ngẩn này lại khá là hữu ích. 4. Vật dụng được gọi là Blizzard Cones. Trước khi mascara không thấm nước được phát minh, phụ nữ sử dụng những mặt nạ đặc biệt như một cách để bảo vệ lớp trang điểm của họ trước các yếu tố môi trường. 5. Dụng cụ này có thể tạo má lúm đồng tiền nếu liên tục sử dụng. 6. Cái này gọi là gì nhỉ? Giày pa-tin hay xe đạp tí hon? 7. Bạn thích đọc sách trên giường? Vậy thì, dụng cụ này là điều dành cho bạn! 8. Bánh nướng có in hình selfie: Công việc nội trợ đôi khi rất kém thu hút giới trẻ. Để giải quyết vấn đề này, chiếc máy nướng bánh mì của công ty Vermont Novelty Toaster đã mang tới một cải tiến thú vị. Cụ thể, nó có thể in hình selfie của bạn vào miếng bánh bằng một cấu trúc đặc biệt, hoàn toàn không có hại cho sức khỏe. Phát minh này được cấp bằng sáng chế và phát hành năm 2014. 9. Lược chải tóc dành cho người hói. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những phát minh kỳ quặc nhưng hữu ích bất ngờ. Nguồn: Kienthucnet.