Cuộc đại tuyệt chủng lần 6 âm thầm diễn ra, Trái đất sẽ ra sao?

Theo một nghiên cứu mới, các nhà khoa học cho rằng tỷ lệ tuyệt chủng do nhiệt độ toàn cầu tăng lên từ biến đổi khí hậu sẽ không đạt đến mức sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn, ít nhất là không phải trong tương lai gần. Thế nhưng số lượng các loài hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngày càng tăng, điều này cho thấy húng ta đang trải qua giai đoạn đầu của đợt tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 và nó có thể tệ hơn nhiều trong tương lai. Kunio Kaiho, giáo sư danh dự tại Khoa Khoa học Trái đất tại Đại học Tohoku, Nhật Bản, tác giả của nghiên cứu cho biết: 5-10% loài tuyệt chủng trong 1 triệu năm tương ứng với tỷ lệ nền. Một tỷ lệ cao hơn, chẳng hạn như hơn 10% loài tuyệt chủng trong một thời gian ngắn (ví dụ, hàng trăm năm) là một sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, ước tính tỷ lệ tuyệt chủng trong các kỷ nguyên trước đây có thể "thực sự khó khăn", bởi vì các hồ sơ hóa thạch có xu hướng đại diện quá mức cho các loài lớn hơn, phong phú hơn. Một nhà nghiên cứu khác nhận định, tốc độ tuyệt chủng hiện tại cao hơn tốc độ tuyệt chủng thông thường khoảng hai bậc độ lớn.Các vụ tuyệt chủng hàng loạt dẫn đến hơn 60% số loài mất đi. Tuy nhiên, sự kiện tuyệt chủng hàng loạt nhỏ xảy ra thường xuyên hơn. Những thay đổi trong khí hậu gây ra tỷ lệ tuyệt chủng cao hơn, nhưng tỷ lệ hiện tại vẫn chưa thể được coi là một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt theo định nghĩa chặt chẽ này. Bởi vì các vụ tuyệt chủng hàng loạt trước đây được kích hoạt bởi các vụ phun trào núi lửa, trong trường hợp của kỷ Phấn trắng , một tác động của tiểu hành tinh , những thay đổi dẫn đến khí hậu diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Để đáp ứng định nghĩa về một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn, các nhà khoa học cần phải quan sát sự tuyệt chủng của 60% số loài và 35% số chi (số nhiều chi). Tuy nhiên, chỉ vì mức độ tuyệt chủng này chưa được quan sát thấy, không có nghĩa là nó hiện chưa được tiến hành. Lần tuyệt chủng thứ sáu khác với những lần trước bởi vì nó được thúc đẩy bởi sự thay đổi khí hậu do con người tạo ra. “Nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên 9 độ C là điều cần thiết cho các vụ tuyệt chủng hàng loạt trùng hợp với hiện tượng ấm lên toàn cầu, và sự gia tăng như vậy sẽ không xảy ra ít nhất là cho đến năm 2.500 theo kịch bản tồi tệ nhất”, Kaiho kết luận. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học liên tục cảnh báo chúng ta đang ở giai đoạn giữa của cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6 của Trái Đất. Với riêng đợt đại tuyệt chủng lần thứ 6, thủ phạm gây ra sự biến mất trên diện rộng của các loài động vật lại chính là con người. Đáng báo động hơn, tốc độ diễn ra đợt đại tuyệt chủng lần thứ 6 trên Trái đất lại nhanh hơn nhiều so với mọi dự báo, ít nhất là trong vài thập niên gần đây. Đã có 173 chủng loài bị tuyệt chủng. Tốc độ tuyệt chủng đã nhanh hơn 25 lần so với điều kiện tiến hoá bình thường của tự nhiên. Nếu tính trong 100 năm qua, hơn 400 loài động vật có xương sống đã biến mất, với nguyên nhân chủ yếu là do con người. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

