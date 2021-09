Cực nóng: Sự sống ngoài hành tinh được tìm thấy trong vài năm nữa?

Theo các nhà thiên văn học từ Đại học Cambridge việc khám phá sự sống ngoài hành tinh là điều có thể xảy ra trong vài năm tới. Kết luận này được đưa ra sau khi họ phát hiện những điều thú vị về hành tinh Hycean. Có nhiều dạng hành tinh, trong đó có Hycean - lớn gấp 2,5 lần Trái Đất và là các hành tinh đại dương có bầu khí quyển giàu hydro ngoài hệ Mặt Trời. Nơi đây hứa hẹn là "điểm đến an toàn" cho những loại vi sinh vật tương tự như loài có thể phát triển mạnh trong một số môi trường khắc nghiệt nhất ở Trái Đất. "Các hành tinh Hycean mở ra một con đường hoàn toàn mới trong việc tìm kiếm sự sống của chúng ta ở những nơi khác", Nikku Madhusudhan, trưởng nhóm nghiên cứu Viện Thiên văn học Cambridge cho biết. "Khi tìm kiếm các dấu hiệu phân tử khác nhau, chúng tôi đang tập trung vào các hành tinh tương tự như Trái Đất, đó phải là một nơi hợp lý để sinh sống. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng các hành tinh Hycean lại có vẻ khả quan hơn để tìm thấy một số dấu vết sinh học tồn tại", Madhusudhan cho biết. Một khi đã phát hiện ra các hành tinh có sự sống, bước tiếp theo các nhà khoa học sẽ tìm hiểu là xem liệu trong các khu vực đó có các đặc điểm thích hợp cho sự tồn tại hay không. Chẳng hạn như chúng có các cấu trúc sinh học như oxy, metan, khí NO và tầng ozon, hoặc các dấu ấn sinh học khác cũng đại diện cho sự sống bao gồm methyl clorua và dimethyl sunfua. "Một phát hiện sinh học sẽ thay đổi hiểu biết của chúng ta về sự sống trong vũ trụ", Tiến sĩ Madhusudhan chia sẻ. Vậy nên, ông cho rằng con người nên "cởi mở" về nơi mà chúng ta mong đợi để tìm thấy sự sống và hình thức mà sự sống có thể xảy ra. Đồng tác giả nghiên cứu Anjali Piette nhấn mạnh: "Thật thú vị khi thấy rằng các điều kiện sống có thể tồn tại trên các hành tinh rất khác so với Trái Đất." Các nhà nghiên cứu tin rằng có thể phát hiện ra những dấu hiệu sinh học này bằng các bước sóng ánh sáng, khi kính thiên văn thu thập dữ liệu quang phổ của hành tinh. Vì vậy sau khi Kính viễn vọng không gian James Webb trị giá 9,8 tỷ USD của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) được phóng lên không gian vào cuối năm nay, hy vọng nhân loại sẽ tìm thấy sự sống ngoài Trái đất. Các hành tinh Hycean dường như cực kỳ phong phú trong suốt dải Ngân Hà. Những mục tiêu tiềm năng này quay quanh những ngôi sao lùn đỏ nhỏ, mờ ảo, cách Trái Đất từ 35 đến 150 năm ánh sáng. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

