Công nghệ hiện đại bên trong tàu bệnh viện Hải quân của Việt Nam

Tàu 561 thuộc hải đội 411, lữ đoàn tàu đổ bộ vận tải 955, BTL Vùng 4 Hải quân (quyết định 1454/QĐ-BQP ngày 26-4-2018). Tàu quân y HQ 561 được chế tạo tại công ty 189 (Bộ quốc phòng), hạ thủy ngày 26-4-2012 và đi vào hoạt động đầu năm 2013. Tàu dài hơn 70 m, rộng 13 m, mớn nước 3,5 m, tốc độ khai thác 14 hải lý/giờ. Ngang thân tàu và phía trước boong tàu có in hình chữ thập đỏ lớn. Tàu có 5 boong, boong chính khu C dành riêng cho bệnh viện, kíp quân y tối thiểu 12 người. Tàu có tải trọng 2.070 tấn, chuyên chở được gần 200 người, thủy thủ đoàn cùng ê kíp bác sĩ, hoạt động liên tục 45 ngày trên biển, chịu được sóng từ cấp 8 đến cấp 10. Tàu được đầu tư hiện đại với 15 giường bệnh, 3 buồng bệnh, 1 kho vật tư, 1 kho thuốc và nhiều phòng chức năng như: hồi sức cấp cứu, điện tim, răng - hàm - mặt, xét nghiệm, mổ, nội soi, siêu âm, X-quang… Các trang thiết bị hiện đại bên trong tàu đáp ứng yêu cầu thực hiện được cả những ca bệnh, ca phẫu thuật khó trên biển. Dặc điểm riêng của tàu 561 là được trang bị buồng giảm áp có thể cấp cứu cùng lúc từ 8 đến 10 người. Buồng giảm áp này chuyên ngành về y học biển, thu dung và điều trị các bệnh nhân bị tai biến do lặn sâu dưới nước. Cùng với những trang thiết bị tiên tiến, hiện đại trên, HQ-561 còn có đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên… có trình độ tay nghề cao đảm bảo cho việc cấp cứu và điều trị cho quân dân sống và làm việc tại huyện đảo Trường Sa cũng như ngư dân đánh bắt hải sản trên biển. Buồng hồi sức cấp cứu trên tàu 561 tiện nghi, hiện đại với các trang thiết bị tiên tiến. Riêng phòng mổ và phòng hội chẩn được trang bị hệ thống truyền hình trực tiếp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 qua hệ thống vệ tinh Vinasat. Vì thế, đội ngũ bác sĩ trên tàu có thể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ đất liền trong các ca phẫu thuật phức tạp khi hoạt động trên biển. Trong trường hợp biển động, tàu đã được trang bị 2 vây chống rung lắc giúp các bác sĩ có môi trường ổn định nhất để làm việc. Buồng chụp X-quang trên tàu 561. Công nghệ tiên tiến, hiện đại trang bị trên tàu Hải quân 561 khiến đây được coi là niềm tự hào của Hải quân Việt Nam Với sứ mệnh cao cả cùng đặc tính lưu động, hiện đại, tàu bệnh viện 561 là một trong những động lực giúp ngư dân bám biển giữ ngư trường, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Tàu Hải quân 561

