Con tàu “ma” xuất hiện kỳ lạ sau 450 năm nhưng vẫn... mới nguyên

Con tàu chiến Mars của vua Thụy Điển bị đắm từ thế kỷ 16 đã bất ngờ xuất hiện trước mắt các nhà khoa học trong một cuộc khảo sát ở biển Baltic, khu vực gần bờ biển nước Anh. Điều gây sốc nhất là xác tàu hầu như không bị hư hại gì ngoài những dấu vết do cuộc chiến để lại. Lý do của sự tồn tại vĩnh cửu này đến từ biển Baltic: nó cực lạnh, khiến chiếc tàu đắm và toàn bộ người trên đó bị đóng băng, chìm xuống rất sâu và được độ lạnh giữ cho nguyên vẹn. Trước đó, một nhóm thợ lặn đã phát hiện ra chiếc "tàu ma" ở Vịnh Phần Lan, thuộc biển Baltic. Con tàu không chỉ không bị hư hại gì do thời gian, vỏ của con tàu ba cột buồm hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có hư hại nào giải thích cho nguyên nhân nó bị đắm. Con tàu chỉ như nhẹ nhàng đáp xuống đáy biển và ngủ yên ở đó. Khu vực tìm thấy con tàu có độ mặn thấp, bóng tối tuyệt đối và nhiệt độ rất thấp quanh năm, khiến thời gian như "ngưng đọng" dưới đáy biển, quá trình vật chất bị hư hại bị giảm tối đa. Khu vực biển này còn bị đóng băng vào mùa đông, khiến những con "tàu ma" bên dưới như được cất giữ trong chiếc tủ lạnh khổng lồ và siêu tốt. Những sinh vật ưa gỗ như mọt tàu cũng khó sống nổi ở điều kiện khắc nghiệt như thế. Đó là lí do vì sao xác tàu gỗ có thể tồn tại suốt 400 năm mà trông như mới bị đắm hôm qua. Tuy nhiên cũng có nhiều vụ mất tích và trở về như bước qua cánh cửa thời gian một cách bí ẩn. Năm 1985, tại vùng đầm lầy trong khu rừng rậm Niu Ghinê, người ta phát hiện thấy một máy bay chở khách hai động cơ đã mất tích trước đó gần nửa thế kỷ. Điều khiến người ta không hiểu nổi là chiếc máy bay đó trông còn mới y như trước khi bị mất tích, không hề cũ đi hoặc biến dạng. Số hiệu trên máy bay vẫn rõ ràng, dễ đọc. Chiếc máy bay lấp lánh ánh bạc này mất tích trước đó 45 năm trên đường bay từ Manila Philippin đến đảo Mêndanao. Trong khoang máy bay vẫn tìm thấy những tờ báo tuần thứ ba tháng 1 năm 1937, ngày Chủ nhật. Một máy bay ném bom của Mỹ ngày 4/4/1946 mất tích không dấu vết. Bất ngờ, vào năm 1962 chiếc máy bay đó lại xuất hiện tại nơi cách sân bay mấy trăm mét. Thiết bị vô tuyến điện trên máy bay vẫn nguyên vẹn. Căn cứ theo phân tích máy móc thiết bị, dường như nó mới đỗ xuống ngay chiều hôm đó, không ai nghĩ chiếc máy bay đã mất tích 17 năm. Vào tháng 8/1935, khi tàu buôn "Axochich" phát hiện ra tàu RaĐahama thì trên tàu không có người nào cả. Điều khiến cho thuyền trưởng và các thuyền viên tàu "Axochich" kinh ngạc là khi họ từ nước Anh ra đi thì được thuyền trưởng tàu "Raicơxcơ" của Italia cho biết vào tháng 07 họ đã tận mắt trông thấy tàu "RaĐahama" bị đắm ở Đại Tây Dương. 100 năm trước đây, ở Đại Tây Dương cũng từng phát hiện được một tàu đã mất tích nhiều năm trước đó. Đó là con tàu Meri Sairaistor. Khi phát hiện ra nó thì trên tàu không có người, nhưng những đồ quý giá như vàng bạc, kim cương vẫn nguyên vẹn, không hề suy suyển. Xuồng cứu sinh và các đồ vật khác vẫn đầy đủ. Thậm chí trên tàu vẫn còn để lại những thứ trong bữa ăn đang ăn dở.

