Con người vẫn còn ý thức sau khi chết và sang thế giới bên kia?

Theo các báo cáo khoa học, khi tim người ngừng đập, não vẫn tiếp tục hoạt động. Nói cách khác, bộ não con người nhận thức được sự thật rằng đã chết. Trước khi được cứu sống sau khi chết, những người sống sót sau cơn ngừng tim đã biết những gì đang xảy ra xung quanh họ. Một số bằng chứng cho thấy người chết thậm chí có thể nghe thấy bác sĩ thông báo rằng họ đã chết. Vì vậy điều này tương đương với "ý thức thoáng qua" của con người khi chết. Tuy nhiên, do quá trình này diễn ra rất ngắn nên không thể bảo tồn được, đồng thời con người cũng không có biểu hiện ngôn ngữ hay hình thể gì lúc này nên chúng ta không biết. Cho đến nay, nhiều sự mô tả về cõi âm đã được nhiều người chết đi sống lại tường thuật nhưng không nhiều người tin vào nó. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn tiến hành nghiên cứu về nó. Họ đã tìm thấy nhiều trường hợp vì "lý do nào đó" đã hồi sinh, tạo nên cái gọi là "bằng chứng sống". Theo lời thuật lại, thì cứ 120 nhân chứng có khoảng 23% cho thấy họ rơi vào một khoảng hun hút tối đen rồi thấy ánh sáng chan hòa. 16% thấy thoải mái tâm hồn như đang ở vào cảnh yên bình. Khoảng 40% cảm thấy mình như lìa khỏi xác để lơ lửng nhẹ nhàng vào quãng vô biên. Ngoài ra, theo các tài liệu thu thập có tính chính xác, các nhà nghiên cứu đã phân ra các trường hợp đáng quan tâm hơn, đó là sự miêu tả cảnh trí, người và vật ở bên kia thế giới. Nhiều nhà nghiên cứu đã thẳng thừng bác bỏ những câu chuyện như vậy. Họ giải thích hiện tượng này là ảo giác, hình thành do các thay đổi trong não đang chết. Tuy nhiên, sự hồi sinh của não là một tiến trình đảo ngược mà ở đó các phần cũ hơn trong vỏ não sẽ hồi sinh đầu tiên. hính vì vậy mà các bệnh nhân "thấy" được các đoạn đời trong cuộc sống trước đó của mình. Nhờ những tiến bộ của y học hiện đại, các bác sĩ có khả năng hồi sinh những người đang trong giai đoạn đầu của cái chết - hiện tượng được đặt tên là trải nghiệm cận kề cái chết (NDE). Những "hình ảnh" hiện ra trước khi chết thực chất liên quan tới NDE, là do sự suy yếu của não, chứ không phải là bằng chứng về thế giới bên kia. Tuy nhiên, cách giải thích này còn có điều chưa thỏa đáng vì những ảo giác như vậy chỉ xảy ra khi não còn có một chức năng nào đó. Trong tình trạng không hoạt động, não giống như một máy tính bị tách rời khỏi các mạch điện, nó không thể gợi ảo giác và không làm được bất cứ điều gì. Mới đây, các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ tuyên bố họ đã khám phá nguyên nhân tại sao nhiều người lại rời bỏ thân xác mình trong suốt thời gian chết lâm sàng. Họ nói rằng "cảm giác" ấy xuất phát từ một nếp cuộn trong vùng não bên phải sau khi bộ phận này thu thập thông tin từ các phần khác nhau của não để hình thành một ý tưởng về vị trí của thân xác. Một khi các tín hiệu thần kinh đi lệch đường, não sẽ vẽ lên một bức tranh méo mó làm cho bệnh nhân "thấy" chính họ như thể ở bên ngoài thân xác mình. Tuy nhiên, khi lý giải hiện tượng người mù có thể nhìn thấy những gì diễn ra trong phòng mổ vào thời khắc họ "đang chết", các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ đã… bó tay.

