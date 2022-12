Chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu Mặt Trăng lại gần Trái Đất?

Mặt trăng đã là bạn đồng hành thân thiết của Trái đất trong hàng tỷ năm, và mặc dù quan điểm của chúng ta về hình dạng và kích thước của nó có phần thay đổi khi nó quay quanh hành tinh của chúng ta, nhưng nó vẫn hiện diện thường xuyên trên bầu trời. Mặt trăng của chúng ta là một vật thể rắn, đá được bao quanh bởi một lớp khí rất mỏng được hình thành cùng thời điểm với Trái đất, khoảng 4,5 tỷ năm trước. Theo NASA , một giả thuyết được nhiều người chấp nhận cho rằng Mặt trăng xuất hiện từ các mảnh vụn đá sau một vụ va chạm lớn giữa Trái đất trẻ và một hành tinh nhỏ hơn: một vật thể giả định có tên Theia. NASA cho biết một giả thuyết va chạm khác đề xuất rằng cả mặt trăng và Trái đất đều hình thành sau vụ va chạm của hai thiên thể, mỗi thiên thể có kích thước gấp 5 lần sao Hỏa. Mặt trăng nằm cách Trái đất khoảng 239.000 dặm (385.000 km) và có khối lượng ước tính hơn 1,62 x 10 ^ 23 pound (7,35 × 10 ^ 22 kg). Các hình ảnh về mặt trăng cho thấy bề mặt của nó bị rỗ với các miệng núi lửa có kích thước khác nhau, do các tác động trong quá khứ tạo ra. Mặt trăng cũng có kích thước bằng 1/4 hành tinh Trái đất. Các phần khác nhau của Mặt trăng có nhiệt độ rất khác nhau. Nó có thể lạnh đến - 173 độ C và nóng tới 127 độ C. Tuy nhiên, Mặt trăng có ảnh hưởng đáng kể đến hành tinh của chúng ta. Nó kiểm soát thủy triều, ổn định khí hậu và làm cho Trái đất dễ sống hơn. Các loài động vật cũng tận dụng ánh trăng để săn mồi vào ban đêm; chim sử dụng nó để di cư và điều hướng. Và mặc dù các nhà khoa học không chắc chắn chính xác cách thức san hô chọn thời điểm mỗi năm để sinh sản, nhưng họ biết điều đó luôn xảy ra sau khi trăng tròn. Tuy nhiên, khung cảnh đó trên bầu trời sẽ không thể bù đắp cho "địa ngục" ở dưới Trái Đất. Bởi nếu Mặt Trăng di chuyển đến gần hơn, lực hấp dẫn sẽ xé toạc vỏ Trái Đất. Lực hấp dẫn gia tăng này sẽ tạo ra động đất và thúc đẩy núi lửa phun trào trên toàn cầu. Chưa hết, các đại dương lên xuống và chảy nhờ quỹ đạo của Mặt Trăng và lực hấp dẫn của Trái Đất, Mặt Trời. Chính vì vậy, khi Mặt Trăng lại gần Trái Đất hơn, thủy triều đại dương sẽ trở nên lớn hơn nhiều. Cụ thể, chúng có thể cao gấp 8 lần so với mức trung bình. Các thành phố ở ven biển vì thế cũng sẽ ngập lụt. Thậm chí, một số hòn đảo sẽ bị bao phủ dưới nước trong hầu hết thời gian ở trong ngày. Đặc biệt, gần 700 triệu người sống ở những vùng đất trũng ven biển sẽ gặp nguy hiểm thường xuyên, nếu họ không được sơ tán kịp thời. Theo định luật thứ ba của Kepler, Mặt Trăng sẽ chỉ quanh nhanh hơn nếu nó đến gần Trái Đất hơn. Nếu Mặt Trăng chỉ còn cách Trái Đất khoảng 18.470 km, nó sẽ đạt tới giới hạn. Đó sẽ là điểm mà Mặt Trăng gần Trái Đất tới mức lực thủy triều sẽ đủ mạnh đến nỗi có thể xé toạc thiên thể này. Theo các nhà khoa học, may mắn là điều này không thể xảy ra. Nguyên nhân là khi tốc độ tăng lên, Mặt Trăng sẽ bị hất văng vào vũ trụ. Bởi một khi vệ tinh của Trái Đất đạt tới tốc độ 1,4 km/s, nó sẽ có đủ động lượng để thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất. >>>Xem thêm video: NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất (Nguồn: VTV24).

Mặt trăng đã là bạn đồng hành thân thiết của Trái đất trong hàng tỷ năm, và mặc dù quan điểm của chúng ta về hình dạng và kích thước của nó có phần thay đổi khi nó quay quanh hành tinh của chúng ta, nhưng nó vẫn hiện diện thường xuyên trên bầu trời. Mặt trăng của chúng ta là một vật thể rắn, đá được bao quanh bởi một lớp khí rất mỏng được hình thành cùng thời điểm với Trái đất, khoảng 4,5 tỷ năm trước. Theo NASA , một giả thuyết được nhiều người chấp nhận cho rằng Mặt trăng xuất hiện từ các mảnh vụn đá sau một vụ va chạm lớn giữa Trái đất trẻ và một hành tinh nhỏ hơn: một vật thể giả định có tên Theia. NASA cho biết một giả thuyết va chạm khác đề xuất rằng cả mặt trăng và Trái đất đều hình thành sau vụ va chạm của hai thiên thể, mỗi thiên thể có kích thước gấp 5 lần sao Hỏa. Mặt trăng nằm cách Trái đất khoảng 239.000 dặm (385.000 km) và có khối lượng ước tính hơn 1,62 x 10 ^ 23 pound (7,35 × 10 ^ 22 kg). Các hình ảnh về mặt trăng cho thấy bề mặt của nó bị rỗ với các miệng núi lửa có kích thước khác nhau, do các tác động trong quá khứ tạo ra. Mặt trăng cũng có kích thước bằng 1/4 hành tinh Trái đất. Các phần khác nhau của Mặt trăng có nhiệt độ rất khác nhau. Nó có thể lạnh đến - 173 độ C và nóng tới 127 độ C. Tuy nhiên, Mặt trăng có ảnh hưởng đáng kể đến hành tinh của chúng ta. Nó kiểm soát thủy triều, ổn định khí hậu và làm cho Trái đất dễ sống hơn. Các loài động vật cũng tận dụng ánh trăng để săn mồi vào ban đêm; chim sử dụng nó để di cư và điều hướng. Và mặc dù các nhà khoa học không chắc chắn chính xác cách thức san hô chọn thời điểm mỗi năm để sinh sản, nhưng họ biết điều đó luôn xảy ra sau khi trăng tròn. Tuy nhiên, khung cảnh đó trên bầu trời sẽ không thể bù đắp cho "địa ngục" ở dưới Trái Đất. Bởi nếu Mặt Trăng di chuyển đến gần hơn, lực hấp dẫn sẽ xé toạc vỏ Trái Đất. Lực hấp dẫn gia tăng này sẽ tạo ra động đất và thúc đẩy núi lửa phun trào trên toàn cầu. Chưa hết, các đại dương lên xuống và chảy nhờ quỹ đạo của Mặt Trăng và lực hấp dẫn của Trái Đất, Mặt Trời. Chính vì vậy, khi Mặt Trăng lại gần Trái Đất hơn, thủy triều đại dương sẽ trở nên lớn hơn nhiều. Cụ thể, chúng có thể cao gấp 8 lần so với mức trung bình. Các thành phố ở ven biển vì thế cũng sẽ ngập lụt. Thậm chí, một số hòn đảo sẽ bị bao phủ dưới nước trong hầu hết thời gian ở trong ngày. Đặc biệt, gần 700 triệu người sống ở những vùng đất trũng ven biển sẽ gặp nguy hiểm thường xuyên, nếu họ không được sơ tán kịp thời. Theo định luật thứ ba của Kepler, Mặt Trăng sẽ chỉ quanh nhanh hơn nếu nó đến gần Trái Đất hơn. Nếu Mặt Trăng chỉ còn cách Trái Đất khoảng 18.470 km, nó sẽ đạt tới giới hạn. Đó sẽ là điểm mà Mặt Trăng gần Trái Đất tới mức lực thủy triều sẽ đủ mạnh đến nỗi có thể xé toạc thiên thể này. Theo các nhà khoa học, may mắn là điều này không thể xảy ra. Nguyên nhân là khi tốc độ tăng lên, Mặt Trăng sẽ bị hất văng vào vũ trụ. Bởi một khi vệ tinh của Trái Đất đạt tới tốc độ 1,4 km/s, nó sẽ có đủ động lượng để thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất. >>>Xem thêm video: NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất (Nguồn: VTV24).